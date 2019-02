Aperribay apunta a Europa

Jokin Aperribay ha repasado de forma exahustiva la actualidad de la Real Sociedad. El presidente txuri-urdin ha hablado desde las opciones europeas hasta los casos de jugadores que terminan contrato.

-Satisfacción con el cambio de entrenador. "Siempre hemos estado contentos con Imanol en toda su trayectoria en la Real, su trabajo en el Sanse ha sido magnifico y no haría un balance solo de estos partidos en el primer equipo".

-Temporada exigente. "Estamos en una temporada muy competitiva y eso que hace que no haya mucha regularidad en los equipos. Nos va a llevar hasta el último suspiro para ver dónde terminamos, intentando dar el máximo para estar entre los equipos que terminan en Europa".

-Que aporta Alguacil. “Imanol transmite mucha fuerza, es un entrenador evolutivo, siempre pensando mucho en las razones de todo lo que hace. Pocos equipos habrá en Europa con tanto tiempo sin perder, es algo extraordinario".

-La Champions. "Va a ser una consecuencia del trabajo, será por detalles, hay equipos muy buenos, hasta el 11 puede entrar en Europa, así que hay que concentrarse en la semana. No me estoy fijando en el puesto, no miro mucho la clasificación, hablo con los entrenadores más de hacían donde tiene que ir el club y el equipo, hablo más de medio plazo, porque pensar todo el rato en eso no es bueno. Nos quedan tres meses apasionantes para muchos equipos de la liga”.

-Visita del Atlético. “Todos los partidos son iguales, son tres puntos más, y será un magnífico partido como los últimos en Anoeta, se respira un gran ambiente en todos los partidos”.

-Césped. “Hablar de una relación causa-efecto es complicado. El césped se plantó en septiembre y no hemos tenido el mejor invierno. No ha sido el mejor año, y veremos cómo evoluciona de aquí a final de temporada para ver si tomamos esa decisión. Quizá estemos pagando la consecuencias de que no ha agarrado todavía lo suficiente”.

-Obras de Anoeta. "Van dentro de lo planificado. El problema es lo que no ha empezado de la obra, como es el zócalo, porque es lo más problemático. Así que hemos empezado a hablar con la liga para solicitar formalmente empezar como éste año tres partidos fuera de casa. Pero estaba así planificado pedir en dos veranos seguidos empezar jugando fuera”.

-Sagnan y Ramírez. “Que Los jugadores que fichemos sean jóvenes y puedan impregnarse de lo que es la Real para crecer es importante. La Real puede merecer ganar cosas, pero para eso hay que juntar generaciones. Hemos tenido una generación de jugadores que han jugado la Champions y que hemos jugado una semifinal de Copa. Ahí hay un reto para la Real que es tener un microclima y tener jugadores jóvenes de futuro le puede ayudarnos a mejorar”.

-Jugar como local fuera de San Sebastián en las previas de la Europa League. “Habría que analizarlo en ese momento, ver cuántos partidos, porque una semana puede ser importante. Existen posibilidades para ocupar diferentes partes del campo. Hay alternativas. Está la renovación de vestuarios que se cambiarán el verano del año próximo”.

-Futuro de jugadores clave. “No nos hemos planteado nada. No hemos hablado de Theo con nadie, y con Willian José no ha ocurrido nada que nos haga plantear algo extraño”.

-Zurutuza. “Se como está. Pero corresponde esperar, pero se merece que la Real espera a ver qué decisión toma. No soy optimista, ni pesimista. Es un planteamiento de vida en su caso”.

-Zaldua, Pardo y Navas. “En algunos casos han comenzado las negociaciones, pero no estoy directamente en los encuentros”.

-Remiro. “Estamos concentrados en lo nuestro y si no renueva con el Athletic, veremos si termina en la Real. Cuando pasen las cosas veremos cómo actuamos”.