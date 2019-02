Valdeolmillos: "No quiero vender humo, pero aún podemos salvarnos"

Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, ha comparecido en la previa del importantísimo partido contra Valencia Basket de este sábado en Illunbe. Empieza la cuenta atrás para buscar el milagro de la salvación.

-Primera oportunidad. "Partido importantísimo para nosotros sabemos de la importancia estamos muy conciéncianos y entiendo que vamos a estar muy metidos porque puede marcar un punto de inflexión para nosotros".

-Claves. "Hay dos puntos clave que para mí sería la defensa de su juego interior parar si juego de contraataque y que nos hagan el menor daño posible en su rebote ofensivo. Tenemos que ser muy sólidos en el trabajo defensivo y que el ritmo de partido lo marquemos nosotros".

-Cambios. "El ambiente es positivo, ha venido un presidente que transmite energía a todos, los dos fichaje nos traen positivismo, porque nos van a ayudar, no vienen a resolver pero si nos pueden echar una mano en su parcela. Y eso nos ayuda a todos".

-Fichajes. "Nick lo hemos traído para abrir el campo, es tirador fundamentalmente porque se fabrica su propio tiro. Matic es un jugador que hace muchas cosas, tiene un ritmo de defensa ataque muy bueno y eso nos fomenta contraataque y juega muy vertical para al final donde puede hacer mejor a sus compañeros. Tiene tiro de 3 y es un jugador completo y con talento".

-Se puede. "Todavía hay opciones, no quiero vender humo. Pero el partido del sábado es vital para mí".

-Quitar tensión. “La presión que han tenido los jugadores es positiva porque hay que tenerla siempre. Pero en estos momento lo que hay que estar es unidos, con cierta presión para querer ganar porque equivale concentración, porque nosotros debemos tener un nivel de exigencia mayor, tener un extra".

-Confianza. "Siento el impulso con Nacho pero también lo sentía con Nekane. El problema del equipo no ha venido nunca por el problema del entrenador sino una realidad de lo que es el club y de la confección del equipo. Se lo agradezco mucho, pero también digo que tengo mucha confianza en mi mismo. Entiendo que este cuestionado por el número de victorias que llevamos pero estoy seguro del trabajo que estamos haciendo”.

-Faverani sigue de baja. “Empezó a entrenar pero se le ha inflamado la rodilla y eso es lógico pero no lo tendremos para este partido”

-Mejoría. “Debe haber un equilibrio pero por lo que estoy viendo esta semana si que creo que podemos tener ese equilibrio, se va a abrir el campo y habrá más posibilidades de anotar y tiene que haber una continuidad del juego en ataque, y cuando eso pasa nuestra defensa mejora

-Corbacho y Zeisloft, juntos. "Hay momentos de partido, puede ser por parte de nosotros o del rival de ellos, pueden estar juntos en el campo. Con ellos en el Campo hay mejores espacios para otros jugadores. El tema de Matic que siempre busca un pase más puede hacer que Corbacho pueda tirar de forma más cómoda".

-Matices en el equipo. "No hemos cambiado el equipo será el mismo equipo pero con matices Leto no se hasta donde van a llegar esos matices. Creo que pueden ayudar en momentos de rotación, a que el equipo esté con mayor equilibrio, pero los roles no van a cambiar y las jerarquías se mantienen de la misma manera".