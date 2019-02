Bosquet pide unidad frente a la violencia machista y cree que el "feminismo ha hecho avanzar a la sociedad"

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), ha reclamado este jueves 28 de febrero, Día de Andalucía, unidad para hacer frente a la lacra de la violencia machista y ha considerado que el feminismo ha hecho avanzar a la sociedad y que para seguir avanzando "tiene que contar con todos, hombres y mujeres, porque la igualdad es una tarea en la que debemos implicarnos todos".

💬 Presidenta @martabosquet: "La violencia machista existe. Y tan contundente es este hecho como la convicción de que tenemos que estar todos unidos para superar esta lacra. Si no lo afrontamos juntos, no podremos dejar atrás esta terrible realidad" pic.twitter.com/uDOkFNuPhw — Parlamento Andalucía (@ParlamentoAnd) 28 de febrero de 2019

"Los hombres no son el enemigo. El objetivo no es una lucha de géneros, es la igualdad", ha expresado Marta Bosquet en su discurso ante el tradicional Pleno institucional celebrado en el Parlamento con motivo del 28F.

En su discurso ha abogado por recuperar, de manera urgente, la confianza en la política y por defender la utilidad de la democracia para construir desde la pluralidad y el respeto. Ha añadido que la alternancia política que se produjo en Andalucía tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre ha sido "un paso más en la consolidación de un sistema democrático maduro, que debe afrontar connormalidad la sucesión de equipos fruto de la confianza de los ciudadanos".

En relación con el asunto de la violencia de género y la igualdad, ha querido dejar claro que la lacra de la violencia machista hay que superarla "todos unidos": "Si no lo afrontamos juntos, no podremos dejar atrás esta terrible realidad". En su opinión, "la base para superar de una vez esta infamia es mejorar la prevención, la detección y el apoyo a las víctimas". "No hacerlo mientras sigan muriendo mujeres es una irresponsabilidad", según la presidenta del Parlamento, para quien es fundamental la educación en igualdad.

A su juicio, todavía queda mucho para alcanzar una igualdad real de oportunidades, porque sigue existiendo brecha salarial, techos de cristal que impiden a las mujeres alcanzar puestos de responsabilidad en muchos ámbitos y carreras laborales truncadas por la imposibilidad de conciliar y por la falta de corresponsabilidad en el hogar.

Ha señalado que mientras siga habiendo discriminación hacia las mujeres, mientras se las relegue a una situación de inferioridad en diferentes espacios de la vida, será necesario levantar la

voz, denunciar las injusticias y seguir reivindicando la igualdad desde la libertad.

Para Marta Bosquet, "el feminismo ha hecho avanzar a la sociedad, y para seguir avanzando tiene que contar con todos, hombres y mujeres, porque la igualdad es una tarea en la que debemos implicarnos todos.

Los hombres no son el enemigo. El objetivo no es una lucha de géneros; es la igualdad. Y los hombres son necesarios".

"No podemos ni debemos excluirlos en el progreso hacia una igualdad real", según la presidenta de la Cámara. Ha advertido de que quien entienda "el feminismo como algo exclusivo de una ideología

o de una opción política, quien lo use para la confrontación y como arma en cuestiones que nada tienen que ver con la igualdad de la mujer o quién lo intente patrimonizalizar, apropiándose de la voz de las mujeres, haciendo de la lucha por la igualdad algo excluyente, lo que estará es poniendo barreras, y flaco favor le hace al feminismo, a su capacidad para cambiar la sociedad, y a las propias mujeres".

A su juicio, la voz de las mujeres la tienen las mujeres: libres, diversas, plurales, autónomas, heterogéneas, y la lucha por la igualdad es tarea de todos, mujeres y hombres. Avancemos juntos".