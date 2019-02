Diferencias sin complejos en el tripartito

Sin complejo alguno. Los partidos que componen el Govern de la Nau no solo no se cortan en expresar en público sus diferencias, sino que además lideran iniciativas y adoptan decisiones políticas que seguro no se atreverían a promover al principio del mandato.

Si nada lo remedia hoy en el pleno veremos dos casos clarísimos. Y es que, lo hemos dicho en otras ocasiones, es cosa de la cercanía de las municipales. Una división, la que veremos hoy, que contrasta, por cierto, con la rueda de prensa conjunta que ofrecían este miércoles Isa Lozano, Sandra Gómez y Neus Fábregas, concejalas de Compromís, PSPV y Valencia En Comú. Las tres presentaron juntas la campaña municipal de cara al 8M.

Por suerte la discrepancia en el tripartido ante determinados asuntos no condiciona la unidad de acción en otros, en este caso las políticas de igualdad y de género.