Los galeristas valencianos en ARCO

Esta semana se ha inaugurado la feria Arco, una de las ferias del mundo del arte más importantes a nivel mundial. Una feria que posiciona a galerías de arte de la Comunitat Valenciana y a algunos artistas valencianos. Una feria con nombre y que cuenta este año con 5 galerías de la Comunitat Valenciana. Cuatro de ellas en la ciudad de Valencia. Se trata de una manera de posicionar a Valencia y la Comunitat Valenciana a escala internacional porque del total de galerías que rondan unas 200, 60 son españolas y 5 valencianas. Y son muchos coleccionistas y visitantes que vienen de todo el mundo hasta Madrid.

Por parte institucional, desde hace años se apoya a las galerías con unas subvenciones que les ayudan a ahorra los costes que les supone los traslados de sus piezas y el montaje de las mismas en el stand de Arco. Estas subvenciones van de acuerdo al gasto que cada galería tiene.

Este tipo de ferias ayuda también a visibilizar el trabajo no solo de los artistas sino de las galerías también pues hacen un trabajo que muchas veces no se ve , se malinterpreta y mantiene un negocio todo un año y toda la temporada, no solo en ferias, tal y como asegura Rosa Santos.

La Galeria Rosa Santos, es una de las galerías de referencia en la Comunitat Valenciana como la Galería de Luis Adelantado que lleva más de 30 años participando en Arco. Participar en ARCO no es fácil. Cada año las galerías presentan sus propuestas y su curriculum de todo el año y su particpación en ferias. El comité está formado por galeritas, de hecho en su día Luis Adelantado, formaba parte de el comité. Olga Adelantado afirma que ha cambiado la profesionalización del sector, y que en esta edición los galeristas son complementarios y la competencia, aparte de la propia del mercado, no existe , las relaciones son muy buenas con proyectos muy personales.

Espai Visor es otra de las galerías consolidadas en el panorama local y nacional e internacional. Lleva casi 3o años participando también en ARCO, hacen muchas ferias y según, Mira Bernabeu, sigue siendo muy importante tener presencia en la Feria por la cantidad de coleccionistas que llegan y que nunca pasarían por valencia. Mira este año traen artistas muy representativos de su galería y los que han trabajado este año.

Quienes son nuevos pero no menos profesionales en todo esto, es la galeria Espai Tactel. Una galería que lleva 6 años trabajando de manera profesional, ocho años abiertos, y que después de dos años donde han tenido la oportunidad de estar en ARCO como apuesta de proyectos noveles, este año se estrenan a lo grande. Y es la primera vez que están en el programa general. Acaban de llegar de la Feria de Miami y luego se van a Bruselas , van de feria en feria mientras acaban la renovación de su galería. Ismael Chappaz se muestra muy orgulloso de ser una de las 5 galerias de la CV que representan el arte en ARCO.

No todos los galeristas pueden estar en ARCO, pero afortunadamente Arco mueve otras ferias paralelas como JustMad, Drawing de arte emergente, Urbanity arte urbano, Art Madrid... son ferias de muchísimo nivel y con unas propuestas de lo más interesante. Madrid estos días es un hervidero de arte. La galería Set Espai d´Art participa este año en dos de estas ferias paralelas. Reyes Martínez reconoce la oportunidad que es para cualquier galería estar estos días presente en Madrid pues se concentra un gran numero de coleccionistas de todo el mundo, amantes del arte y posibles clientes,

SET ESPAI D´ART

En otra de las ferias paralelas, en DRAWING participa la Galeria Pepita Lumier. Cristina Chumillas valora también muy positivamente su presencia en estas ferias porque supone una apertura a gente que no llegaría nunca a su galería en la ciudad de Valencia y es una manera de sacar sus artistas fuera y conseguir más proyección, de ampliar el abanico de coleccionistas en dibujo y e hacer negocio.

Con todas las galerías valencianas hemos hablado en Hoy por Hoy. Locos por Valencia. Además este año en ARCO participa también la galería Aural de Alicante y en Drawing la galería Coll Blanc de Castellón.