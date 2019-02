Eteki: "Este tipo de partidos me encantan"

La gran oportunidad. Al Almería no se le ha dado nada bien La Romareda en los últimos años y el domingo quiere acabar con la dinámica negativa. Espera un Real Zaragoza tocado, pero no hundido, ya que Víctor Fernández ha levantado de nuevo al equipo y se permite la licencia de soñar con el Play Off, que está a trece puntos. Una de las piezas importantes en el vestuario del Almería, Yan Eteki, manifestó que los 40 puntos que adornan el casillero rojiblanco aportan mucha tranquilidad, pero no relajación. Con la permanencia casi atada, el grupo de Fran Fernández mantiene los pies en la tierra y espera uno de los duelos más difíciles esta jornada: “En el vestuario somos todos mayores y sabemos interpretar las cosas. No nos vamos a venir arriba por tener 40 puntos, sino ir cada jornada a sumar victorias, nada más”.

Escenario

Más de 20.000 personas arroparán al Real Zaragoza este domingo, y es que La Romareda es uno de los Estadios donde más público acude. Un histórico de nuestro balompié que busca salir de Segunda rumbo a la Liga de las Estrellas, aunque esta campaña lo tiene difícil. Yan Eteki reconoce que es uno de los rivales que más interés despierta en el vestuario, por lo que un triunfo supondría un empujón clasificatorio y anímico fundamental en el devenir de la Liga: “Es un partido ilusionante, en un gran Estadio y ante un buen equipo. Todo futbolista quiere jugar este tipo de encuentros y soñamos con conseguir un resultado positivo”.

El centrocampista, una de las piezas inamovibles para el técnico almeriense, entiende que en la segunda vuelta importa más el resultado que el juego. Sabe que van a sufrir en La Romareda para sumar, si bien otorga posibilidades al Almería por su trayectoria a lo largo de 26 semanas: “Lo importante es ser regular antes que mirar la clasificación. Cada equipo tiene momentos buenos y malos, y donde se demuestra todo es sumando cuando no estás bien”.

Regularidad

Una derrota en los últimos quince encuentros lleva el cuadro rojiblanco. Solo Osasuna ha sido capaz de vencer en los últimos meses al Almería, lo cual indica que el trabajo está siendo el adecuado. Eteki felicita a los compañeros por haber mantenido la regularidad hasta la fecha: “Puedes estar seis jornadas sumando y diez sin hacerlo. No hay ningún rival sencillo, y lo bueno que hace el Almería es que no ha sido irregular”. No duda de que son respetados en la categoría. Fran implantó desde el verano un sistema que se adapta a las características de la plantilla, todo ello acompañado por 40 puntos: “Somos un equipo y en el campo siempre hay intensidad. No hace falta ser el Barça y dar muchos pases, porque sabemos a lo que jugamos y nos está dando éxito. Nos sentimos cómodos con nuestro estilo”.

Buen recuerdo

Yan Eteki logró con el Sevilla Atlético un triunfo en Zaragoza la temporada anterior, aunque el 0-1 no les sirvió para mantener la categoría. El centrocampista señala que tener a tanto público en contra no les va a afectar lo más mínimo: “Recuerdo la victoria con el Sevilla Atlético y ese ambiente hace que te vengas arriba, aunque lo tengas en contra. Nosotros estamos muy bien”.

Precisamente reconoce que acertó al venir al Almería en el pasado mercado, “lo tenía muy claro. Me gustaba la plantilla y el proyecto deportivo que me propusieron, y ahí se están viendo los resultados. Un Yan Eteki todoterreno, un jugador que se hace grande en la medular y en el que Fran Fernández ha depositado toda su confianza.