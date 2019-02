Juan Carlos Atienza: "La acusación popular es necesaria"

Durante la primera jornada del juicio por la macrourbanización de Villanueva de Gómez, en el que se decidirá si hubo prevaricación y delito contra la ordenación del territorio durante la tramitación de esa urbanización y en las obras que supusieron la tala de 10.000 árboles en un pinar de alto valor ecológico, los abogados de la defensa han intentado deslegetimar la presencia de las organizaciones ecologistas como acusación popular.

El juez ha desestimado la petición de los abogados y ha considerado que sí estan legitimadas para estar en el juicio tanto la Asociación Centaurea como SEO Birdlife, organizaciones que denunciaron los hechos que ahora se enjuician en el año 2007 y que consiguieron la paralización de las obras antes de que el daño al pinar fuera irreversible.

Juan Carlos Atienza, representante de SEO Birdlife, en declaraciones a Ser Ávila asegura que siempre esperan que la defensa intente expulsarles de los procedimientos ya que "somos una acusación adicional y encima especializada". Pero ha reiterado que seguirán personandose en estos procesos porque "el derecho nos asiste".

"El medio ambiente es la única faceta del derecho en la que no hay un perjudicado directo, el perjudicado somos todos y hace falta que haya alguien que defienda ese patrimonio de todos", dice Atienza, que puntualiza que es un tema muy complicado y que es necesario que intervengan abogados especializados.

El representante de SEO Birdlife cree que el trabajo que las organizaciones ecologistas han hecho para oponerse a este tipo de macrourbanizaciones que proliferaron durante "el pelotazo urbanístico" ha sido muy importante en provincias como Ávila, donde hubo protectos como el de Villanueva de Gómez, Las Navas del Marqués, Cebreros, etc.

"Yo creo que fue muy útil porque se cambiaron leyes y hubo unas doctrinas de los tribunales que demostraban que no se podían hacer estas macrourbanizaciones separadas del casco urbano, en entornos naturales muy valiosos". Pero cree que no hay que bajar la guardia, porque la crisis "está empezando a pasar y tenemos que aprender de los errores pasados y que no vuelva a ocurrir".