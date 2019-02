"El Gobierno no tiene una varita mágica para solucionar el conflicto de Alcoa"

La ministra de Industria Reyes Maroto aterriza en Asturias cuatro meses y medio después de que Alcoa anunciara el cierre de sus plantas de Avilés y Coruña. En este tiempo se han producido infinidad de movimientos con una fecha en el horizonte; el próximo 30 de junio para encontrar un comprador. Maroto espera "llegar a tiempo" con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo; una herramienta con la que se pretende dar seguridad a la gran industria. "Estamos acelerando el proceso de tramitación porque es necesario para poder vender Alcoa". No obstante, advierte que el ejecutivo central "no tiene una varita mágica. Somos muchas las administraciones implicadas y también está Alcoa. Si no llegamos será una frustración pero nos estamos dotando de instrumentos para una solución. Con optimismo se ven mejor las cosas".

Durante los últimos meses varios nombres han salido a la palestra vinculados aal futuro de las dos factorías. Incluso en Galicia el conselleiro de Economía, Francisco Conde, hablaba de compradores. Reyes Maroto adopta ahora un papel más discreto y, frente a las manifestaciones de hace unos meses, prefiere mostrarse prudente. "Tenemos ofertas y las estamos evaluando pero con prudencia para no generar falsas expectativas", apunta. Eso sí, recuerda que "antes de conocer el cierre de Alcoa, en mayo hubo un interés en comprar la planta de Avilés".

La visita a la región servirá para la puesta en marcha de la oficina denominada 'Asturias Industrial'. Se trata de un instrumento que ayudará a "identificar proyectos de reindustrialización" en la comunidad. La ministra se verá también con una representación de la plantilla de Avilés. "Vamos a transmitirles el compromiso del gobierno de que no les vamos a dejar solos. Algunos nos han criticado por nuestra forma de trabajar y no es verdad".