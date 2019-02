Saqueo de crucifijos en el cementerio de Polán

Los vecinos de Polán que el pasado martes acudieron a un entierro en el camposanto del municipio, se encontraron con una desagradable sorpresa. Las cruces de bronce de muchos de las lápidas de sus seres queridos no se encontraban ya allí. Alguien las había sustraído, probablemente la noche anterior.

El alcalde de Polán, Alberto Virseda, ha hablado para el programa "Hoy por hoy Toledo" de este suceso, que ha indignado a los vecinos del pueblo, "más por el daño sentimental, que por la pérdida económica que suponga para las familias", ha comentado.

Los hechos, que fueron denunciados el miércoles ante la guardia civil no parecen improvisados, considera el edil, que cree que venían "con todo preparado" y seguramente pasaron con anterioridad por el cementerio para valorar las cruces y la seguridad del recinto. "No creíamos que fuese necesaria la instalación de cámaras de vigilancia, puesto que mas allá de nuestros seres queridos, no considerábamos que hubiese nada más de valor".

Escucha aquí la entrevista completa