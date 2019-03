Fue un magnífico fin de fiesta. Culminábamos con un hermoso concierto la celebración del Día de Andalucía y lo hacíamos en San Roque, en el Teatro Juan Luis Galiardo que vistió sus mejores galas para ser anfitrión de la puesta de largo en España del concierto para guitarra y orquesta compuesto por el algecireño José Carlos Gómez, "Pasaje Andaluz".

Aquel sonido envolvente, aquella orquesta sonando, con José Carlos pendiente del director de la orquesta de la Universdidad de Granada, nos hacía pensar en el talento que hay en la comarca. Nadie duda que José Carlos Gómez es un muy digno heredero de la guitarra de Paco de Lucía. la forma de tocar, el sonido especial como si estuviese bañado por las aguas de la bahía. la orquesta, una gran banda sonora y el flamenco, el origen de José Carlos Gómez que se sintió muy satisfecho, contento con la acogida -el teatro estaba lleno.- y dispuesto a seguir el duro trabajo del artista comprometido con la música y su guitarra.

"Fue una noche inolvidable, la verdad es que me va a costar bajarme de esta nube en la que me encuentro ahora mismo.. El público estuvo maravilloso, cariñoso, respetuoso... y eso me hizo sentirme muy bien. La verdad es que es inolvidable. Siempre me voy a acordar de este concierto. Y dar las gracias al ayuntamiento de San Roque por ponérmelo tan fácil y por el respeto que es lo que un artista quiere y agradece. Fue muy bonito, me siento muy feliz y con muchas ganas de seguir adelante y volver a subirme al escenario".

Esperamos muchos éxitos más del talento de este artista a quien deseamos todo lo mejor.