La oposición no apoya los presupuestos del Partido Popular

La Comisión de Hacienda ha rechazado los presupuestos presentados hoy por el PP para llevarlos al Pleno extraordinario de la próxima semana. Pese a que la votación no es vinculante, los diez votos en contra de PSOE, Compromís y la edil escrita Nerea Belmonte, y las diez abstenciones de Guanyar y Ciudadanos, hacen que la aprobación de las cuentas el próximo jueves quede en el aire. Y es que los nueve votos favorables del equipo de gobierno y del concejal no adscrito Fernando Sepulcre, no son suficientes para garantizar que salgan adelante.

Desde el PP, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Castillo, ha declarado su firme intención de proseguir con el procedimiento y llevar al Pleno los presupuestos en su redacción actual.

Castillo ha reiterado que es un presupuesto para el que "se ha buscado el mayor consenso" con todos los representantes políticos y considera que "hemos cumplido nuestro deber de preparar las mejores cuentas posibles" para Alicante teniendo en cuenta la situación.

Asimismo, Castillo ha apelado a los miembros de la corporación municipal a que reflexionen de aquí al Pleno extraordinario que se celebrará el jueves de la próxima semana para la aprobación de las cuentas municipales.

El alcalde Luis Barcala considera que el rechazo de hoy demuestra lo poco que le interesa Alicante al antiguo tripartito. Y es que, denuncia, si rechazan estas cuentas se tendrán que prorrogar las del año anterior cuando aún estaba el Plan de Ajuste.

La oposición no lo ve claro

Por su parte, desde la oposición, la edil socialista Gloria Vara lamenta que los populares solo hayan aceptado una de las enmiendas del PSOE y lo han hecho, dice, por error. Y es que critica que se haya incluido partidas en algunas concejalías que corresponden a otras.

Mientras, desde Compromís recuerdan al PP que el no querer negociar con todos los grupos puede ocasionar rechazos como el sufrido hoy cuando se está en minoría. Aún así, su portavoz Natxo Bellido señala que se plantearán el sentido de su voto en el próximo Pleno si se aceptan algunas de sus propuestas.

La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, lamenta que, de las once enmiendas presentadas, el PP haya rechazado "dos de las más importantes" como son aumentar la dotación en Urbanismo para poner en marcha un nuevo Plan General y redestinar los 100.000 euros recogidos en Limpieza para empezar la redacción de un nuevo pliego para la nueva contrata. Por ello, están valorando el sentido de su voto en el próximo Pleno, después de abstenerse en la comisión.

Y el otro grupo que también se ha abstenido ha sido Guanyar que, pese a que se han aceptado muchas de sus enmiendas, Miguel Ángel Pavón señala que el sentido definitivo de su voto lo va a fijar la asamblea local el próximo 5 de marzo. Además, señala que no están de acuerdo con la política fiscal de PP y Ciudadanos de reducción lineal de impuestos como el IBI, "mermándose las arcas públicas de forma irresponsable para ahorrar impuestos a los ricos".

Votación de enmiendas

Finalmente, el equipo de gobierno ha aprobado dos de las tres enmiendas presentadas por el PSOE, de las de Compromís salen adelante tres y otras dos han sido rechazadas, y de las del Partido Popular se han aprobado tres de las cuatro.

Tanto Guanyar como Ciudadanos han visto que 8 de sus enmiendas han sido aprobadas y 3 rechazadas.

Respecto a los ediles no adscritos, Nerea Belmonte ha visto cómo se han aprobado sus cinco enmiendas, mientras que las de Fernando Sepulcre serán incluidas en un documento de compromiso con vistas a considerarlas para ser financiadas con remanentes de tesorería.

Los representantes políticos tienen ahora hasta el martes para presentar nuevamente las enmiendas rechazadas por la comisión, con vistas a ser votadas en el Pleno del jueves.