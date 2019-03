El Ayuntamiento recaudará el IBI rústico

El Ayuntamiento de Aranda asumirá la gestión y recaudación del IBI en lo que se refiere a fincas rústicas. El último pleno ordinario aprobaba por unanimidad la firma de un convenio con la Gerencia del Catastro de Burgos por un período de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, que evitará a los contribuyentes trasladarse a la capital burgalesa para realizar los trámites relativos a estas propiedades. Este acuerdo supone una carga de trabajo adicional para la plantilla del Ayuntamiento, pero también unos ingresos, que serán inferiores a los que se recauda por el impuesto de las fincas urbanas, pero que no son desdeñables, sobre todo desde la revisión que se ha hecho desde el Catastro para registrar propiedades que estaban sin identificar, como explica el concejal de Hacienda. “El impacto no será como en el del urbano, pero sí probablemente nos vendrá a mejorar esos ingresos, sobre todo después de esa revisión que en los dos últimos años se ha estado haciendo a través del Catastro, vía satélite, de construcciones que no estaban identificadas”, comentaba Emilio Berzosa.

Aunque todos los grupos votaron finalmente a favor de la firma de este convenio, hubo algunas objeciones por parte de IU, SSPA y UPyD, que hablaban de la facilidad con la que el Ayuntamiento de Aranda asume competencias que no le corresponden sin ser más exigente a cambio con las administraciones a las que les ahorra esta labor. “Creo que nos están derivando todos los costes administrativos a las administraciones de proximidad, pero después el dinero no se repercute en este sentido: seguimos dando servicios que no nos corresponden a coste cero”, advertía Javier Ávila, el concejal de este último grupo.

Otros partidos, como PSOE, Ciudadanos y Renovación Arandina Progresista, ven más claros los beneficios de este acuerdo, que permitirá ofrecer un servicio más cercano al contribuyente y también que el Ayuntamiento tenga un mayor control de las fincas rústicas. “Sin lugar a dudas, va a permitir a este Ayuntamiento tener un mayor control y conocimiento de lo que tenemos y conocer mucho mejor la situación real del suelo rústico en esta ciudad, igual que hicimos en su día con el de urbana y ya sólo eso es un beneficio muy importante para Aranda”, apuntaba Eusebio Martín, portavoz de RAP.