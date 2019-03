Anquela: "Lo único que le pido a nuestra gente es que nos ayude"

Juan Antonio Anquela tendrá que hacer seguro un cambio en su once este domingo frente al Lugo ante la baja por sanción de Ramón Folch. El sustituto del catalán en la medular será Javi Muñoz, como ya anunció el jienense a la conclusión del partido contra el Albacete. El técnico afirmó que decidió no sacar a al madrileño al campo porque, al igual que Tejera, también estaba apercibido y de haber visto una cartulina amarilla se hubiese perdido este compromiso liguero. "A Javi no le puedo cortar las alas. Intentaremos ser equilibrados igualmente. Espero que se complementen bien. A ver si entre los dos logramos eso y, si no, tendremos que tirar por otro lado", comentó Anquela esta mañana en rueda de prensa.

Javi Muñoz, que no es titular desde la derrota del Oviedo en Granada el pasado el 12 de diciembre, ha participado en 22 de los 27 partidos disputados hasta la fecha, y ha sido de la partida en 13 ocasiones, por las 9 que salió desde el banquillo.

Durante la semana ha habido dos futbolistas que no se han podido entrenar al cien por cien con el resto de sus compañeros. Tanto Saúl Berjón como Carlos Martínez no completaron todas las sesiones con normalidad. En el caso del primero por precaución, con el que no se quiere correr ningún tipo de riesgo, mientras que el segundo ha tenido unos problemas musculares que no le han permitido ejercitarse estos últimos días: "Saúl está bien, pero hay que ir con mucho cuidado. Con Carlos Martínez tenemos que esperar a mañana", que será cuando conozcamos la convocatoria.

La posible ausencia del lateral navarro podría abrir las puertas de la titularidad a Omar Ramos, siendo Diegui quien ocupe el carril derecho. "Algún movimiento más que tendremos que hacer, pero nada más. Va a variar poco de inicio respecto al domingo pasado", destacó el técnico azul.

Anquela sabe que el Tartiere va a ser fundamental para conseguir el objetivo final. Y más si tenemos en cuenta que los azules jugarán 5 de los próximos 7 partidos en casa: “Lo único que le pido a nuestra gente es que nos ayude porque vamos a pasar momentos complicados. Sería malo vivir momentos en los que el equipo tira para un lado y nuestra afición para otro. Aunque de eso hasta ahora ha habido poco”.

Por el municipal ovetense pasarán Lugo, Nástic, Dépor, Las Palmas y Córdoba. Los otros dos choques a domicilio serán ante el Mallorca y el derbi contra el Sporting. Pero el vestuario no quiere ninguna distracción que no le haga pensar en el encuentro más cercano. “Cuando terminemos el domingo tendremos que mirar a dónde vamos. Y será al siguiente. No hay más allá, porque de lo contrario te equivocas. Hemos cogido una racha buena y a ver si somos capaces de aguantarla", aseguraba Anquela.

Ahora el Oviedo se medirá al Lugo, que está justo un puesto por encima del descenso y tiene tan solo cuatro puntos de margen con esos puestos de peligro, que marca actualmente el Extremadura. Fuera de casa solo ha ganado un partido esta temporada (0-2 al Zaragoza). Pobre balance lejos del Anxo Carro para el club lucense que, en sus encuentros restantes a domicilio, empató 5 y perdió 7. "Siempre es el mismo discurso, pero no me voy a cansar de repetirlo. El Lugo está jugando mucho mejor de lo que dicen los números. Nosotros no hemos pensado en relajarnos jamás. Todos los partidos en Segunda hay que tratarlos desde el respeto. Es un equipo capacitado para ganar aquí, como cualquiera", afirmaba el técnico andaluz.

El cuadro gallego únicamente ha ganado un encuentro en este nuevo año. Y en total, en los últimos diez partidos, solo consiguió un triunfo ante el Rayo Majadahonda a finales del mes de enero. Desde entonces acumula tres derrotas y un empate. Este último sucedió en la pasada jornada ante el Elche de Pacheta (2-2).

El Oviedo tiene la posibilidad de volver al play-off este fin de semana si gana y el Cádiz no vence al Albacete. Incluso, al tener el golaveraje particular ganado con los amarillos, también le podría servir un empate si los gaditanos caen ante los manchegos. Reconoce el entrenador del conjunto carbayón que lo verdaderamente importante ahora es sumar puntos para llegar en las mejores condiciones posibles a los dos últimos meses de competición: "Cuando me enfrenté al Madrid con el Alcorcón, dije que teníamos que ser actores durante 15 días porque estábamos en un papel que no nos correspondía. Ahora en Segunda el papel es continuo, y hay que hacer 42 funciones. Ojalá sea alguna más".