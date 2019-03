Aprobados los Presupuestos Generales para 2019 en Socuéllamos

En Socuéllamos han salido adelante las Cuentas Generales con 8 votos a favor, más el voto de calidad de la alcaldesa, Pruden Medina, ya que faltaba un concejal. El Presupuesto asciende a 11.985.209 euros.

El Partido Socialista se abstuvo en la votación tal y como lo ha afirmado la candidata socialista, Elena García Zalve, que explica que los Presupuestos presentados por el equipo de Gobierno denota que nadie sabe cuál es la hoja de ruta del ejecutivo local ya que, dice, solo aparecen partidas generales sin definir a qué van a destinarlas, porque ni ellos los saben.

Añade García Zalve que en estos tres años de legislatura de PP y UPyD, ha aprobado presupuestos en esta línea para luego, hacer infinidad de modificaciones de crédito, que denotan que van trabajando “a salto de mata” y “según van surgiendo ideas”.

Elena García ha afirmado que el voto socialista ha sido una abstención porque no debían abordar la responsabilidad que tienen unos Presupuestos para Socuéllamos pero no podían estar de acuerdo porque no aparece a qué se van a dedicar específicamente. Añade que Socuéllamos ha perdido tres años que se podían haber destinado a muchas cosas si el gobierno, al que ve desgastado, se hubiera dedicado a trabajar.