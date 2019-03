UGT: "ACOM no está en el Diálogo Social, pero estamos para arrimar el hombro"

"Esto ha sido una reunión del Diálogo Social, me parece una deslealtad en una reunión que está presente la Diputación y pone en mi boca una cuestión que no está ni planteada ni decidida. Lo único que se ha acordado es plantear la necesidad de una reindustrialización, cómo se articule desde un posible ente, es algo que todavía está empezando a verse", indica el representante de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo.

Angulo reprocha a los responsables de ACOM y sobretodo al representante de la Diputación, Ángel Calvo, que haya cargado las tintas contra él cuando sabe perfectamente que abandonó la reunión a los 20 minutos de empezar . "Que yo sepa la Diputación representa a ayuntamientos y también el Consejo Comarcal del Bierzo, que forman parte de la Mesa del Diálogo Social", añade Angulo quien echa mano del Estatuto de Autonomía y de la Ley 8/2008 para justificar "la no presencia de ACOM en un foro al que no pertenecen".

"Yo no soy el que tomo las decisiones", dice el ugetista quien a renglón seguido recuerda que habrá otra reunión el día 15 y que serán todos los componentes de la Mesa del Diálogo Social los que decidan si Acom tendrá o no presencia.

En todo caso, también ha querido destacar que se trata de ser "proactivos", es decir, que los sindicatos "no vamos a cercenar a nadie porque nuestro objetivo no es ir contra nadie sino resolver el grave problema industrial que tiene la provincia de León y las comarcas mineras en particular".