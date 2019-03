Borriana programa 20 actividades con motivo del 8 de marzo

La concejala de Igualdad Maria Romero, la técnica de Igualdad Sheila Pierre y la agente en Igualdad Lourdes Burdeus han presentado la programación especial del 8 de marzo , Día Internacional de la Mujer.

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Borriana organiza más de 20 actividades que empezarán el sábado 2 de marzo, con la entrega de premios del día de la mujer, que tendrá lugar en el Ayuntamiento a las 13:00h. Previamente tendrá lugar la jornada de formación sobre el Pla de Igualdad Municipal para asociaciones, donde las concejalías de Participación e Igualdad han trabajado conjuntamente para llevarla a cabo.

Así pues, Maria Romero ha querido hacer un repaso a todas las actividades programadas para este próximo mes, entre las que destaca el almuerzo violeta, charlas «Cultura en femení», la huelga general feminista convocada a nivel estatal el viernes 8 de marzo, la 4º Cursa de la Mujer que tendrá lugar el domingo 24 de marzo a las 11:00h de la mañana y el espectáculo de comedia «Women comedy» que acogerá el Teatre Payà el viernes 29 de marzo entre otras muchas actividades programadas durante todo el mes.

Son solo algunos de los actos destacados dentro de la veintena de opciones que a nivel informativo, de ocio, concienciación o divulgación se celebrarán en Borriana durante el mes de marzo, ya que también tendrán lugar, por ejemplo, talleres de habilidades digitales básicas para mujeres entre el 6 y el 13 de marzo, un «almuerzo violeta» el día 7 o las charlas de «Cultura en Femenino» que se celebrarán también el día 7 de marzo. Tal y como han coincidido en señalar las tres representantes del departamento de Igualdad, «toda esta programación sería imposible, sin el trabajo y la colaboración de tantas entidades y colectivos, como son la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Assemblea 8M de València, la Fundación Cibervoluntarios y la Fundación Mujeres, el Ministerio, el IES Jaume I, la Biblioteca Municipal, el colegio Villa Fátima, la AAVV del Port, y nombres como la periodista Lucía Mbomio, la Directora Autonómica de Inclusión Social, Inma Carda, la también periodista Miriam Bouiali, o la Fundación pel Llibre i la Lectura de la Conselleria, además de como siempre, la Fundación Isonomía de UJI».

Como ha querido destacar la concejala de Igualdad, Maria Romero, en el final de la presentación de la programación, «de nuevo hacemos una apuesta por el fomento de la identidad en una ciudad multicultural como queremos que sea Borriana, por ello también hay que agradecer la implicación de las diferentes concejalías que hacen possible el desarrollo de la programación, que un año más espera seguir concienciando sobre el empoderamiento de la mujer en los diferentes sectores sociales, económicos o de ocio de nuestra ciudad y que la Igualdad de derechos sea un objetivo que en poco tiempo se haya conseguido de forma definitiva».

EN VALENCIÀ

Igualtat presenta els més de 20 actes que conformen la programació del 8 de març a Borriana

La regidora Maria Romero destaca a les premiades del Dia de la Dona Isabel Ferrer Blasco, Glòria Olivares i Muñoz i al Club Bàsquet Borriana que aquest dissabte rebran el seu reconeixement públic

La regidora d'Igualtat Maria Romero, la tècnica d'Igualtat Sheila Pierre i l'agent en Igualtat Lourdes Burdeus han presentat hui la programació especial del 8 de març amb motiu del Dia Internacional de les Dones que des de l'agència d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana s'ha posat en marxa per a completar les més de 20 activitats que començaran aquest mateix dissabte 2 de març amb el lliurament de premis del dia de la dona, que tindrà lloc a l'Ajuntament a les 13:00h, just després de la jornada de formació sobre el Pla d'Igualtat Municipal per a associacions, on les regidories de Participació i Igualtat han treballat conjuntament per a dur-la a terme.

Així doncs, Maria Romero ha volgut fer un repàs a totes les activitats programades per a aquest pròxim mes, entre les quals destaca l'esmorzar violeta, xarres «Cultura en femení», la vaga general feminista convocada a nivell estatal el divendres 8 de març, la 4t Cursa de la Dona que tindrà lloc el diumenge 24 de març a les 11:00h del matí i l'espectacle de comèdia «Women comedy» que acollirà el Teatre Payà el divendres 29 de març entre moltes altres activitats programades durant tot el mes. Són sol alguns dels actes destacats dins de la vintena d'opcions que a nivell informatiu, d'oci, conscienciació o divulgació se celebraran a Borriana durant el mes de març, ja que també tindran lloc, per exemple, tallers d'habilitats digitals bàsiques per a dones entre el 6 i el 13 de març, un «esmorzar violeta» el dia 7 o les xarrades de «Cultura en Femení» que se celebraran també el dia 7 de març. Tal com han coincidit a assenyalar les tres representants del departament d'Igualtat, «tota aquesta programació seria impossible, sense el treball i la col·laboració de tantes entitats i col·lectius, com són la pròpia Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'Assemblea 8M de València, la Fundació Cibervoluntarios i la Fundació Mujeres, el Ministeri, l'IES Jaume I, la Biblioteca Municipal, el col·legi Villa Fátima, l'AAVV del Port, i noms com la periodista Lucía Mbomio, la Directora Autonòmica d'Inclusió Social, Inma Carda, la també periodista Miriam Bouiali, o la Fundació pel Llibre i la Lectura de la Conselleria, a més de com sempre, la Fundació Isonomía d'UJI».

Com ha volgut destacar la regidora d'Igualtat, Maria Romero, en el final de la presentació de la programació, «de nou fem una aposta pel foment de la identitat en una ciutat multicultural com volem que siga Borriana, per això també cal agrair la implicació de les diferents regidories que fan *possible el desenvolupament de la programació, que un any més espera continuar conscienciant sobre l'apoderament de la dona en els diferents sectors socials, econòmics o d'oci de la nostra ciutat i que la Igualtat de drets siga un objectiu que en poc temps s'haja aconseguit de forma definitiva».