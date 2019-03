A Caldeira do Sar aguarda por la fiesta del baloncesto gallego

No podía regresar la competición en la Liga ACB con mejor duelo que el que se vivirá mañana a partir de las 18:00 horas en el Fontes do Sar. La afición obradoirista y lucense llenarán las gradas (que han visto ampliada su capacidad para la ocasión), los dos equipos con inercia ganadora antes del parón por la Copa y la Ventana FIBA, y mirando ya a la recta final del campeonato con la meta de la permanencia por alcanzar.

En los prolegómenos del partido, además del siempre imperdible Miudiño, sonará también el himno de Galicia, que será interpretado por la artista gallega Uxía que contará con los músicos Sergio Tannus y Santi Cribeiro para "una versión especial para la ocasión", según adelantó para Radio Galicia.

En el equipo santiagués, al margen de golpes y molestias en jugadores como Llovet o Andy Obst luego de sus partidos con sus respectivas selecciones, todos están a disposición de Moncho Fernández. En las filas lucenses, Uriz vuelve a contar para Natxo Lezkano mientras que siguen de baja Norel y Dragicevic.

El entrenador obradoirista, Moncho Fernández, en la previa del encuentro de mañana, habló sobre la vuelta al trabajo tras el parón y explicó que “ha sido una semana distinta porque venimos de dos semanas de parón competitivo el fin de semana, con la naturaleza del trabajo diferente a lo que es habitualmente y con la incorporación tardía de los internacionales. Es una semana en la que toca volver a reajustarnos y que tiene como colofón final el derbi”.

Moncho Fernández ha destacado que “cada equipo habrá afrontado estas dos semanas de una forma u otra. Para nosotros nos venía bien para recuperar lesionados y que los jugadores se tomen un descanso de cara al último tercio de la Liga, que va a ser durísimo y exigente. Veremos cómo está cada equipo. A nosotros nos ha venido muy bien”.

Se prevé que la Caldeira de Sar esté llena hasta la bandera y Moncho ha detallado que “es un mensaje de la salud del basket gallego. La expectación que generan estos partidos, con el pabellón de Lugo a rebosar como estuvo en la primera vuelta, y el Fontes do Sar, como va a estar este sábado. Creo que esto es la mejor muestra de que el basket gallego es importante”.

El técnico compostelano definió a su rival como “uno de los mejores equipos en el rebote de ataque. En su último partido ante UCAM Murcia fue un factor básico. Va a ser una de las grandes batallas del encuentro. No la única, pero sí de las importantes y por eso tenemos que ser buenos en este aspecto. Nuestro ataque va de la mano de nuestro rebote y si queremos jugar en transiciones, en contraataque, necesitamos rebotear y no dar segundas opciones al rival. Ese será un punto clave. Si haces un buen trabajo defensivo y no lo rematas con el rebote no solo pierde tu defensa, sino que también pierde tu ataque”.

Preguntado por si su rival es un equipo de rachas dentro de un partido, el entrenador ha comentado que “nos pasa a todos. Hay momentos en los que tienes más o menos acierto. En lo que sin duda no son un equipo de rachas es en la intensidad. Los jugadores del Breogán están intensos y a tope desde el minuto 1 al 40. Esa será otra de las grandes batallas. Hablamos del rebote, pero también de la defensa del 1x1, de las líneas de pase, las ayudas… Y esto lo hacen muy bien”.

Sobre los jugadores que forman la plantilla lucense, Moncho Fernández ha confesado que “Redivo es un jugador importante para ellos, pero ahí está también Salva, que está haciendo una temporada excepcional; Cvetković, con su lanzamiento desde la línea de tres; o Alec Brown, que es capaz de encadenar 10 puntos consecutivos… No me atrevo a hacer ese análisis de que sean un equipo de rachas. Son un equipo que, aquellas cosas que no tienen que ver con el talento, las hacen muy bien”.

Vídeo rueda de prensa completa: https://www.youtube.com/watch?v=GIqrPZE1KYk