La soprano Montserrat Martí Caballé conquista Motril

El Gran concierto Lírico que cerraba los actos del día de Andalucía en Motril logró levantar una gran expectación. No defraudó en absoluto, con momentos que quedan ya marcados en la historia de la ciudad, por aspectos claves en cualquier evento público como la: capacidad artística, empatía, humanidad y complicidad entre artistas, público y organización.

Montserrat Martí, el barítono Luis Santana, la mezzo-soprano Beatriz Gimeno y el pianista Antonio López, ofrecieron su mejor versión artística ante los 714 aficionados a la lírica, provenientes de Motril y provincias limítrofes, todos amantes de la ópera y la zarzuela, que disfrutaron de un concierto de más de horas de duración en homenaje a la gran Montserrat Caballé, una figura única que elevó la cultura de este género a las cotas más altas, convirtiéndose en una de las "mejores voces" del siglo XX en España y en el mundo.

Montserrat Martí –que debutó en la ópera en la Staatsoper de Hamburgo como Zerlina en Don Giovanni, donde fue bautizada como la "nueva diva"–, abría el recital con su voz prodigiosa, embelesando desde el minuto uno a los presentes, en un pabellón exquisitamente preparado y engalanado para la ocasión. Martí, estuvo acompañada por el barítono zamorano Luis Santana, artista avalado por sus actuaciones en los teatros y salas de conciertos más importantes de España y en ciudades como Roma, París, Nápoles, Budapest, Lisboa o Viena". Y junto a ellos, Beatriz Gimeno, profesora de canto que ha pisado las tablas de escenarios internacionales como el Palacio Bellas Artes de Bruselas, la Iglesia de Our Lady of Dolours de Chelsea (Londres), o la sala de conciertos de la FOK en Praga; y cómo no, el gran pianista Antonio López Serrano, galardonado en certámenes tan importantes como el 'Manuel de Falla'.

Los asistentes, además de ver in situ el concierto, lo pudieron seguir a través de dos pantallas de grandes dimensiones, ubicadas a cada lado del escenario, para una mejor percepción de la actuación en su conjunto, que brilló gracias a la profesionalidad en las tareas de sonorización realizadas por la empresa motrileña Motriservi.

En la primera parte del programa del recital 'Gran Concierto Lírico', entre la ópera y la zarzuela. En el ecuador de la segunda parte del recital, la acuarelista motrileña, Mar Aragón, tuvo el gran privilegio de subir al escenario y entregarle a Montserrat Martí un retrato de su Madre, Montserrat Caballé, que emocionó a la artista y, por contagio y recuerdo emocional de la gran diva, al resto del auditorio.

Y cuando el espectáculo parecía que tocaba a su fin, fue requerido en el escenario el concejal de Deportes, Miguel Ángel Muñoz, que como todo el mundo conoce antes de entrar en política se dedicaba procesionalmente al canto como tenor. En ese momento, los artistas arroparon a Muñoz con grandes dosis de cariño y una tremenda humanidad para, de manera conjunta, cantar la emblemática obra 'Granada'. Con la gente emocionada y aplaudiendo sin cesar, Caballé, Gimeno, Santana y López Serrano volvieron a pedir la presencia de Muñoz para interpretar, con claras dosis de complicidad y afecto, 'Cantinero de Cuba'.

Llegados a este punto, y con la armonía y el bienestar claramente palpables sobre el escenario, los artistas regalaron tres piezas más al numeroso público asistente, en una simbiosis perfecta para cerrar con broche de oro una noche mágica y llena de emoción que pasará la historia como el día que Motril rindió tributo y homenaje a la gran soprano, Montserrat Caballé, de la mano de un maravilloso elenco de voces que brilló en su totalidad con luz propia, capitaneadas por Montserrat Martí, quien dijo tras el exitoso concierto, "es un placer estar en Motril y ver a tanta gente que ha venido a ver el concierto, y la verdad, estamos deseando volver todos, ya que nos consideramos como una familia, y ustedes hoy nos han hecho sentir como en casa, así que muchas gracias por todo".