ElPozo pide paso y se cuela en semifinales de Copa

ElPozo Murcia ha obtenido el pase para las semifinales de la Copa de España al vencer por 4-0 al Levante en Cuartos. En el siguiente pase se medirá a Inter.

ElPozo no encontró su sitio durante el primer tiempo y no estuvo efectivo, ni en el pase a media pista ni dominando el balón. Diego Giustozzi tuvo que pedir tiempo muerto a los 13 minutos del encuentro porque no se encontraba cómodo sobre la pista y no generaba ocasiones claras de peligro, sin embargo encontró consuelo mientras que Drasler y Pito estuvieron en pista.

En la segunda parte se vio una versión totalmente distinta del equipo charcutero. En el minuto 3 de partido, el ciezano Álex abrió el marcador y sumó el tanto 6.000 en competición oficial en la en la historia del club. El Levante empezó a perder ritmo y balón y, con un juego poco dinámico y muy lento, los murcianos comenzaron a llevar los galones del encuentro. En una gran jugada con disparo de Álex, que paró el portero, hizo que Fernando rematase de cabeza en la portería del Levante para hacer el segundo.

El partido se le puso a los murcianos de cara al completo y, el riesgo de poner a un portero-jugador por parte del Levante, hizo que ElPozo anotase los dos siguientes tantos, el tercero de Pito y el cuarto en propia meta fruto de la desesperación de los anfitriones.