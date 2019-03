Malos tiempos para ver el telediario.

Como sólo muy habitualmente y lo de las tuithistorias me lleva loco. A veces me llevo un buen libro o me pongo los cascos para escuchar música pero otras veces simplemente me fijo en los comensales de las otras mesas.

Sí, se que soy un cotilla pero verán: hoy no he tenido más remedio.

Mi mesa estaba justo debajo de la tele que me resonaba en la cabeza. Y las dos mesas a mi lado era de dos varoniles grupos que miraban hacia donde yo estaba sentado pero con las cabezas altas, apuntando a la pantalla plana.

De esa forma, entre el ruido de las noticias de la tele y los comentarios de estas dos mesas he pasado mi pastel de verduras y este solomillo de cerdo tan rico.

Los hombres de la izquierda -geográfica, no política- comentan con gravedad todas las noticias. No deja títere con cabeza, la verdad. Se ceban con los políticos catalanes -a los que llaman "los jordis",así, en genérico- critican a Cristina Cifuentes de la que dicen "la lió parda con las cremas", al ya candidato Ministro Borrell del que aseguran "veremos a ver dónde acaba este". Me llama la atención que no atienden a bloques: todo les va mal. Acaban la charla con un "no se donde vamos a parar".

El grupo de hombres de la mesa de la derecha -geográfica, no política- es más comedido en sus apreciaciones. Yo creo que están un poco asustados con el panorama de la mesa de al lado. Son más veteranos, también, y sólo miran atentamente.

No son, ni mucho menos las dos Españas pero a todos les hiela el corazón alguna cosa. Lo que está claro es que son malos tiempos para ver el telediario.

Javier Ruiz