Sito Alonso: "Hay que ser agresivos y valientes"

Tras unas semanas de parón por ventanas y copa, el domingo a las cinco vuelve la Liga Endesa al Palacio de los Deportes de Murcia. Sito Alonso ha tenido margen de trabajo para preparar la "nueva temporada" que se avecina y corregir así algunos detalles del juego: "Sobre todo hemos intentado focalizar en conocernos un poco más. Yo me sentí un poco extraño en los tres primeros partidos. No tenía el control de muchas cosas que sucedían. Ha sido importante liberar la mente del jugador, intentar que confíen un poco más en ellos mismos."

Ha continuado diciendo que "tenemos que pensar en las cosas que hemos trabajado, para hacer que el baloncesto que realice cualquier equipo que venga aquí no lo desempeñe con facilidad. Ser incómodos y molestos. Ser muy agresivos y, sobre todo, ser valientes. No pensar en lo que puede pasar, si no en lo que queremos que pase", ha afirmado el entrenador del conjunto murciano. Delante del UCAM Murcia habrá todo un líder como el Barça, que además es el vigente campeón de Copa del Rey: "Solo tengo buenas palabras para ellos. El hecho de que un club tan importante piense en ti para poder entrenarlo difumina cualquier situación que pueda pasar luego con posterioridad".

Más allá de la jornada, los universitarios tienen un calendario difícil que marcará la pauta de lo que resta de temporada: "Solo conozco que tenemos partido hasta Zaragoza, no tengo ni idea de lo que viene después. Tengo un buen partido contra el Barcelona, una eliminatoria muy importante contra Amberes, Valencia y Zaragoza", ha apostillado Sito Alonso, quien además ha remarcado que "no ha mirado la clasificación" desde que llegó a Murcia: "Solo pienso en las cosas que pueden cambiar ese tipo de clasificación".

Para finalizar, Sito ha destacado el valor de ser "valientes" y "positivos" con la situación: "Estoy muy muy positivo con todo lo que viene. Eso es lo que quiero que mostremos en cuanto a carácter y actitud en los cuarenta minutos que vienen contra el Barcelona".

El partido ante el Barcelona Lassa se disputará el próximo domingo 3, a las 17.00 horas, y será retransmitido por Movistar + (DIAL 8).