Inhabilitado el presidente del Consejo de Administración de Seda Solubles por concurso culpable

El juzgado de Instrucción número 1 de Palencia ha inhabilitado al presidente de Seda Solubles, Luis Serrano Martín, durante un periodo de dos años para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar bienes a cualquier persona durante el mismo periodo, tras declarar culpable el concurso de acreedores en el que entró la empresa. En la sentencia que no es firme, se le impone además el pago de las costas judiciales. La resolución exime de responsabilidad a los otros dos miembros del consejo de administración, Raúl Serrano Díaz y Luis Serrano Díaz, que fueron acusados por la Fiscalía.

En la sentencia se reconoce la existencia de irregularidades sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa que entró en concurso. Sin embargo, en los fundamentos de derecho, "no se da por acreditado que los fondos de la empresa se hayan utilizado en beneficio de los administradores o terceros". Con respecto al déficit concursal, "no se tiene acreditado que tal praxis contribuyera a la agravación de la insolvencia de SEDA". Cabe recordar que el Fiscal llego a pedir que los tres miembros del consejo de administración devolvieran el dinero que hubieran cobrado y que procedieran la cobertura del déficit que resultó de la liquidación, 63 millones de euros. Petición que no ha prosperado.

Siguiendo con los fundamentos de derecho de la extensa sentencia judicial, se afirma, entre otras cuestiones, " que a través de los ajustes de la llamada cuenta transitoria de SEDA, se contribuía a una grave falta de transparencia en la situación de la compañía". A través de esa cuenta, SEDA realizaba los apuntes de saldos entre las compañías del grupo, sin indicar a qué compañía se refería cada uno de esos apuntes. Al final de cada ejercicio, esa cuenta transitoria se vaciaba para que constara un saldo cero, haciendo ajustes que eran improcedentes.

Siempre según refleja la sentencia, la operativa es la que sirvió de base "para la desviación de fondos de SEDA a otras sociedades vinculadas". Esa desviación no ha encontrado justificación precisa y razonada en las explicaciones de la compañía, "y supone una simulación de la situación patrimonial de SEDA de modo ficticio". Un informe pericial detectó "alteración de la presentación patrimonial" y "reducción ficticia de obligaciones con entidades financieras y proveedores".