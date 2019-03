¡Estamos en carnavales! Durante estos días en los diversos barrios y pueblos de Palencia muchas personas se disfrazarán. Alegría, fiesta, trabajo previo, orejuelas, canciones, risas, encuentros… son alguno de los rasgos de estas fiestas.

Mucha gente se curra los disfraces, gastando dinero, tiempo y paciencia. Si el tiempo lo permite es una buena ocasión para acudir al Carnaval de la Galleta en Aguilar. Una referencia y una forma de divertirse y de conocer uno de los pueblos más bonitos de nuestra provincia.

Muchas personas usan una máscara durante estos días. No se les reconoce, gastan bromas, ocultan su identidad, se sienten seguros en el anonimato.

Esto de las máscaras está bien para estos días. El problema es que nos encontramos en una sociedad en la que muchas personas usan la máscara todos los días.

Nos encontramos con la máscara de la corrupción. Hasta ahora muchos de nuestros dirigentes han mirado hacia otro lado, han dedicado elogios y palabras de enamoramiento hacía personas que han utilizado su cargo para enriquecerse. Ahora quieren utilizar la máscara de la trasparencia., del abandono, y del si te he visto, no me acuerdo. Yo les despojaría de todo disfraz y les mandaría al rincón de pensar de sus casas. Y por supuesto les expulsaría de la casa de la democracia.

En los últimos tiempos está la máscara del insulto y del odio. Basta con mirar ciertas tertulias o visitar las redes sociales. Personajillos cuya vocación es descalificar, humillar, dividir y crear un ambiente irrespirable. Necesitamos en este momento quitar de la circulación a todo aquel que nos quieran dividir en frentes opuestos. Es tiempo de tolerancia, de respeto, de diálogo, de escucha. Hemos convertido los diálogos en una continuación del programa Sálvame Deluxe. Muchos de estos que insultan, cuando se les quita la máscara son gente sin principios, discursos y educación.

Nos encontramos con la máscara de la pasividad ante el dolor ajeno, el paro, la pobreza, la desigualdad, los refugiados, los inmigrantes, los maltratados… Gente que tiene la máscara de la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Personas sin principios, que luego dan lecciones a los demás. Necesitamos en este momento que nos pongamos de acuerdo en crear una ética de mínimos en la que la mayor parte de la sociedad estemos de acuerdo. Una ética que ponga a la persona en el centro. Favorecer una ética de inclusión, frente a la exclusión.

Vivimos en una época en que muchas personas utilizan la máscara del ruido. No pueden vivir sin escuchar música, ver la televisión, jugar con las máquinas… Personas que no se asoman a su interior, que viven sin hacerse preguntas, que no saben quién son. Cuidar el mundo interior, preguntarse por uno mismo, expresar sentimientos, es una de las asignaturas a la que estamos llamados todas las personas. Si no, seremos personas sin esencia, ni identidad.

La máscara de la ignorancia está acampando cada vez más en la sociedad. La falta de lectura de novelas, periódicos, artículos… hace que muchas personas no se preguntan el porqué de las cosas. Algunos se creen lo que le dicen en televisión, Otros lo que pensaban hace 30 años, y algunos viven en la ignorancia más absoluta. Cuidar la cultura, la formación y la lectura es una de las asignaturas de nuestra sociedad.

No olvidemos otras máscaras como la de la soberbia, el fanatismo, la envidia, la intolerancia, los celos…

Ojalá que muchas de estas máscaras sólo durasen los días de Carnaval. ¡Ojala que nos quitemos las máscaras el resto del año y seamos personas auténticas! La vida sería mejor para todos.