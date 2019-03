Imanol Alguacil y sus ojeras

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido este mediodía para hablar del partido contra el Atlético de Madrid del domingo.

-Januzaj, complicado. “No se pero diría que no llega, aunque vamos a esperar, los tobillos son así, incordian mucho, el jueves tenia buenas sensaciones y pudo completar todo el entrenamiento, y este viernes todo lo contrario”.

-Ya ganó a Simeone el año pasado. “Lo que se puede repetir es el resultado, pero los contextos son diferentes y aunque somos los mismos entrenadores, si repetimos los onces, volverá a salir un partido diferente. Pero pondremos todos para volver a ganar, porque el año pasado salió todo muy bien”.

-Simeone y el Atlético. “La personalidad que tiene su equipo con el mismo mister, un equipo al máximo nivel y que se adapta a los partidos como nadie, y por eso están ahí sus números. Lo valoro todo: el balón parado, el compromiso, su trabajo... pero me centro en cómo vamos a ejercer la presión, como vamos a atacarles y qué proponerles. Ellos son los mejores en saltar arriba y presionar arriba y de repente juntarse y replegarse, o jugar al contragolpe en transiciones rápidas”.

-Presión por pelear por la Champions. “Te voy a decir la presión que tengo yo, la de defender este escudo, no conozco otra receta que salir a ganar todos los partidos, luego dependerá del rival que tengas enfrente. Pero no hay duda que tenemos que ir semana a semana a por cualquier rival. Y haciendo las cosas como sabemos, ojalá, y entiendo que sí, estaremos cerca de lo que dices”.

-Partido de momentos. “Puede ser. Porque ellos en eso son los mejores y lo saben interpretar. Porque creo que el gran éxito de los equipos potentes esta en saber leer lo que te demanda el partido. Y ellos son los mejores en eso pero nosotros también lo estamos haciendo bien, tenemos nuestras armas y jugamos delante de nuestra afición, y por mi cabeza solo pasa ganar al Atlético”.

-Griezmann. “Todos somos conscientes de que Griezmann pasó por la Real. Él lo reconoce y está muy agradecido a su paso por la Real. El destino le llevó al Atletico, lo está haciendo muy bien, me alegro mucho y habla bien del trabajo que se hace en Zubieta”.

-Sigue sufriendo como entrenador de la Real. “Vosotros veis las ojeras que llevo, la presión y la tensión es y será siempre la misma para uno de casa, porque sufro mucho. Soy el responsable del equipo y es lo que conlleva el cargo pero no ha cambiado nada mi manera de sentir el equipo”.

-Juanmi y Sandro. “Estoy encantado del trabajo que hicieron. Es verdad que no finalizaron muchas jugadas pero el trabajo que hicieron y los kilómetros que hicieron eso habla bien de ellos y a cada jugador hay que darle lo que se merece. Hicieron un gran partido y muchas cosas de las que les pedí yo. No pararon de intentarlo y no porque no hicieron lo que yo les pedí”.