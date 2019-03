Valencia necesita 26 nuevos juzgados para poner fin a su sobrecarga de trabajo

Valencia necesita 26 nuevos juzgados para poner fin a la sobrecarga de trabajo de este servicio. Como explica Pedro Viguer, magistrado-juez decano de Valencia, si nos atendemos a la orden elaborada entre el ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial sobre el número de casos que, como máximo, ha de atender cada juzgado, los juzgados de primera instancia, los juzgados de incapacidad, los de familia, el juzgado de lo mercantil, el juzgado de lo social y el juzgado de lo penal están, en mayor o menor medida, saturados.

Por ejemplo, los juzgados de familia recibieron, en 2018, un 25 % más de casos que los aconsejados según el ministerio y el CGPJ o el juzgado de lo mercantil atendería un 146 % más de casos.

Entre las causas de esta sobrecarga de trabajo, explica Viguer, se da porque en la Comunitat, al igual que en el resto de España, tenemos menos jueces que el resto de Europa: menos de 12 por cada 100.000 habitantes mientras que en el resto de Europa cuentan con casi el doble. Además, como recuerda Viguer, la justicia no tiene autonomía económica por lo que solo se nutre con lo que los sucesivos ejecutivos le proporcionan en los presupuestos, por lo que denuncia que en los últimos presupuestos generales, la justicia solo recibió el 1,1 % de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, se queja el magistrado-juez y dice que cuando se reclama más inversión para lo social solo se piensa en sanidad o educación pero no en justicia. Así, carga contra este informe conjunto porque aunque recomienda no superar cierta carga de trabajo, no hace nada para solventarlo.