PP pide dimisión del alcalde de Paterna y que no sea candidato a la Alcaldía

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Paterna, María Villajos, ha exigido la dimisión del alcalde del municipio, Juan Antonio Sagredo, que a su juicio está haciendo "un daño enorme a Paterna manteniendo su candidatura a pesar de tener tres investigaciones judiciales".

Villajos ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa junto al secretario de Comunicación del PPCV, Jaume Bronchud, en la que han reclamado al president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que si Sagredo no dimite "lo aparte de la candidatura".

El Partido Popular ha recordado que Sagredo está investigado en tres causas judiciales, la primera por el caso «Halloween» en la que se le acusa de fraccionar contratos en favor de empresas de familiares de concejales socialistas.

La segunda por una denuncia falsa contra el anterior equipo de gobierno popular; y la última, por la que declarará el próximo 15 de abril, al mantener el sueldo a una diputada tránsfuga en contra de los criterios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Paterna.

"Sagredo está haciendo un daño enorme a los paterneros manteniendo su candidatura pese a tener ya tres investigaciones judiciales y su condena por atentar contra los derechos fundamentales", ha destacado la candidata popular.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PPCV, Jaume López Bronchud, denuncia el "silencio" de Puig y la "falta de ética" de los partidos de izquierda que "han establecido investigados de primera o de segunda en función del carné político". "Si Puig no toma esa decisión debería será José Luis Ábalos quien paralice esta candidatura que abochorna a los paterneros y a los socialistas de la localidad", ha indicado López Bronchud.

Este sábado el PSPV celebrará primarias en Paterna y Villajos ha advertido de que los socialistas "deben frenar la candidatura de Sagredo porque de lo contrario no podrán presumir de honradez si permiten que esta persona inmersa en tres causas judiciales -en lo que puede ser un caso único en España- se presente como candidato".

Bronchud ha abundado en la "incredulidad que produce ver que un candidato así se pueda presentar en un municipio de la importancia de Paterna". Se ha preguntado "cuánto dinero vale la goma roja que ha comprado Puig para borrar las líneas de ética, y de honradez que marcaron hace unos años".

"Compromís ha sido el juguete de los socialistas y Puig ha cogido el timón del barco y decide cuándo son las elecciones aunque a Compromís le vaya mal un adelanto", ha recordado Bronchud, quien ha afirmado que a los populares "nos preocupa no cuándo se van a convocar las elecciones sino cómo".

"Y si pueden ser candidatos personas como Jorge Rodríguez en Ontinyent, que fue detenido en el ejercicio de sus funciones y pasó la noche en el calabozo, o Sagredo que está tres veces investigado", ha agregado.

Ha destacado el "silencio" de Ximo Puig en estos asuntos y le ha conminado a "explicar con claridad las reglas del juego y no cambiarlas a mitad de la partida porque quienes nos han exigido decencia y honradez no pueden ahora mirar hacia otro lado con casos tan flagrantes".

Parece "lamentable" que los partidos del pacto del Botànic "no tengan cantera y tengan que mantener a candidatos investigados, aunque no me extraña que Puig les permita continuar porque por temor los prefiere como alcaldes que estando más cerca de él".

Según ha contado, "todos los investigados lo son por causas que pueden quedar en nada pero cuando son del PP la izquierda exige dimisiones y ahora que son de ellos esa exigencia se diluye".

"No hay investigados de primera y de segunda y la izquierda ha decidido establecer unos de primera y otros de segunda según el carné político de cada persona, lo que resulta inmoral y falto de ética", ha señalado.