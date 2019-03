El cambio de chip es más fácil tras un éxito

Debe ser difícil afrontar un partido normal de Liga tres días después de lo que se vivió el jueves en el mismo escenario. Es evidente que toda la explosión de sensaciones y de emociones que experimentaron la inmensa mayoría de los aficionados valencianistas es imposible que se repitan ahora. Incluso para nosotros, los periodistas, la forma de afrontar la narración de este partido no es la misma que la que teníamos el jueves. La adrenalina, el gusanillo en el estómago, si aparecen, no lo harán ni mucho menos con la misma intensidad. Y ese quizá sea el principal trabajo de Marcelino: motivar a la tropa como si la batalla fuera la misma, aunque no lo sea. Si lo consigue tendrá mucho ganado.

Habiendo pasado poco tiempo desde ese partido de Copa contra el Betis, lo normal es que Marcelino introduzca algunos cambios en el once para dosificar los esfuerzos de algunos de sus futbolistas. Es seguro el cambio en la portería. Es difícil pensar que Jaume no vaya a jugar más hasta dentro de tres meses en la final contra el Barça, pero de momento llega el turno del titular, de Neto. Podríamos apostar también a que dos jugadores que salieron el jueves en la segunda parte, como Cheryshev y Carlos Soler, saldrán de inicio; y también otros dos que ni siquiera gozaron de minutos ante el Betis, como Santi Mina y Kondogbia, también serán de la partida.

Se enfrentan los reyes del empate. El Valencia lleva quince en 25 partidos, o sea que empata tres de cada cinco; incluso los cuatro últimos han sido consecutivos ante el Barça, la Real Sociedad, el Espanyol y el Leganés. Por su parte el Athletic lleva doce empates de 25, es decir, casi la mitad de sus partidos. En una liga de hace ya más de veinte años, hasta la temporada 96-97, cuando las victorias valían dos puntos, estos empaten habrían servido para más, pero ahora cada vez lo hacen se dejan dos puntos por el camino. Y no hay ningún equipo en la Liga que empate más que ellos. Ni que decir tiene que el partido entre ambos en la primera vuelta terminó en empate, y además sin goles en San Mamés. Vamos, que mucho no se debería pagar la “x” en las apuestas.

Con el Athletic estamos ante un caso prácticamente idéntico al de la Real Sociedad, con el que nos encontramos hace tres semanas. El de los dos equipos clásicos vascos es el ejemplo perfecto del cambio de entrenador que surte efecto de manera inmediata. Con el primer entrenador de la temporada, Eduardo Berizzo, el Athletic estaba en puestos de descenso y ahora, con Gaizka Garitano, se ha convertido en un rival directo para el Valencia. Tanto que le ha cazado y ambos equipos están empatados con 33 puntos en la clasificación.

El balance con Berizzo fue de tan solo once puntos en catorce jornadas y el Athletic era antepenúltimo cuando se destituyó al técnico argentino, recientemente nombrado seleccionador nacional de Paraguay. Y desde que cogió el equipo Gaizka Garitano, el Athletic ha sumado 22 puntos, el doble, en menos jornadas, sólo en once partidos. Ha ganado seis de esos once partidos, ha empatado cuatro y únicamente ha perdido uno, precisamente en el derbi contra el otro equipo en racha, contra la Real Sociedad.