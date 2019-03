Más allá de las razones de unos y los reproches de otros, lo que a nadie ya se le escapa es que la esperada comisión de investigación en sede parlamentaria sobre los escabrosos presuntos casos de corrupción de los que venimos hablando aquí desde hace años, no va a celebrarse.

El Tribunal Constitucional fue quien tuvo que desbloquear una situación orquestada con la única intención de no perjudicar al PP.

En los próximos días se nos anunciarán tibios movimientos para hacernos ver que el pronunciamiento del Constitucional no caído en saco roto, pero una simple mirada al calendario y el escasísimo interés del PP, nos llevan a la conclusión de que sus señorías no podrán interrogar a quienes tuvieron que ver con la adquisición de la perla negra, los terrenos de portillo o la concesión de licencias para la explotación de parques eólicos en esta comunidad.

Es verdad que en los juzgados estos asuntos o están pendientes de juicio oral o están siendo objeto de investigación, pero también es cierto que poner palos en las ruedas para obstaculizar la práctica de un ejercicio parlamentario como una comisión de investigación, no contribuye precisamente a que los ciudadanos miren con otros ojos a los políticos, y no será porque no se necesite con urgencia una mirada renovada dirigida a los políticos y a su forma de hacer política.