Los varapalos judiciales no pueden con el consejero de Medio Ambiente

Ecologistas en Acción advierte de que la iniciativa que los grupos políticos quieren aprobar en las Cortes para blindar la caza puede ser inconstitucional y que sólo es un movimiento para ganar votos de cara a las elecciones. Carolina Martín, portavoz del colectivo, explica que "hemos visto muchos movimientos políticos para conseguir votos y dicen que quieren blindar la caza por una ley, pero el objetivo no es terminar con la caza, si no con la mala regulación que hace el consejero de Medio Ambiente".

El propio aludido, Quiñones, negaba que se haya planteado dimitir, como le piden desde Ecologistas. "No vamos a dimitir porque vamos a trabajar que estos colectivos sigan perjudicando los intereses de la ciudadanía de la comunidad".

De todas maneras, las críticas al consejero no vienen sólo de Ecologistas en Acción. La asociación de agentes medio ambientales no se extrañan de que la justicia esté tumbando los informes técnicos porque aunque ellos recogen los datos de los informes no son quienes los elaboran en muchas ocasiones y denuncian que, además, no se les tiene en cuenta ni para estar presentes en el Consejo de Caza.