Óscar Puente ficha a la primera gitana graduada en Derecho en la historia de Valladolid

"Toda mi vida ha sido puro activismo", proclama emocionada Carmen Jiménez en sus primeras palabras como integrante de la candidatura liderada por Óscar Puente. La justicia social y la igualdad se configuran como los ideales de la primera mujer gitana licenciada en Derecho. A sus 29 años tiene Grado de Asistencia Administrativa y Técnica para Órganos de Dirección y Gestión y el Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Valladolid , con el TFM en "Discriminación y malos tratos ante el Tribunal de Derechos Humanos" . Además, trabaja como técnico del Secretariado Gitano y tiene experiencia en asesoramiento a inmigrantes y en acciones por la igualdad.

"Todos los logros que he conseguido -explica Carmen- me han costado esfuerzo, incomprensión y al fin y al cabo pelea, porque en esta sociedad el hecho de ser diferente hace que haya más barreras que superar y para una mujer nacida en el medio rural y gitana las oportunidades son más difíciles de superar".

Carmen confesó que los primeros apoyos llegaron de su abuelo, y reprodujo las palabras que pronunció ante la familia: "Dijo que si la niña vale que siga para adelante, que es hora de cambiar en la comunidad gitana". El próximo hito se puede producir el 26 de mayo: puede convertirse en la primera concejala gitana de la historia de la ciudad.

Para la presentación de la mujer que figurará en el número 8 de la lista del PSOE -ocho ediles obtuvo en las últimas elecciones- Óscar Puente eligió las dependencias del Grupo Municipal para distinguir la labor del partido en el Ayuntamiento de su papel institucional.

En su alocución Óscar Puente comparó la trayectoria de la joven -su "labor titánica"- con su afán por avanzar en la igualdad real de todos los ciudadanos. "Un paso de gigante en la lucha por la igualdad", apostilló el alcalde: "Para mí es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera política".

Asimismo, el político socialista dejó claro que Carmen Jiménez no representa a ningún colectivo ni tiene el aval de ninguna asociación; se trata de una incorporación personal, aunque cargada de gran simbolismo.

"No es un adorno y no viene a rellenar un hueco", subrayó Óscar Puente, en referencia implícita a las inclusiones realizadas en el pasado por el popular Javier León de la Riva de personas de la comunidad gitana que no estaban en los puestos de salida.