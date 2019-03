El Puerto será "más claro" en el convenio de cesión de espacios para O Marisquiño

EL presidente del Puerto de Vigo, Enrique López Veiga, ha apuntado este viernes en declaraciones a Radio Vigo en relación con el anuncio hecho desde la organización de O Marisquiño, que "no me coje de nuevas porque la primera reunión institucional de Joako Ezpeleta fue conmigo para conocer nuestra actitud respecto a esta posibilidad, actitud que no ha cambiado, asegurándole no habría inconveniente" aunque ha matizado a continuación que aunque Ezpeleta le mostró su máxima preeocupación e interés por la seguridad del evento aseguró el presidente portuario que "tendremos que ser un poquito más cuidadosos en la redacción del permiso de ocupación sobre todo para que quede claro lo que ya está claro legalmente, pero que nadie se lleve a engaño y es que hay unas obligaciones y cada uno tiene que asumirlas y cada institución deberá asumirlas". En este sentido, López Veiga insistió en que "el Puerto lo que hace es prestar el terreno y que no se interfiera en las actividades portuarias. El Puerto no tiene competencias para vigilar las medidas de seguridad, sino que todo esto está contemplado en las leyes. El análisis de riesgo y la seguridad la tiene que asumir el organizador y tiene que ser inspeccionada, si son más de dos municipios por la Xunta, o por el Concello de Vigo en este caso".

Respecto al vallado situado en el perímetro de la zona del accidente, López Veiga apuntó que "el recinto segurirá vallado mientras no se adopte otra decisión, que dependerá, por un lado, de la inspección pericial de parte que estamos haciendo nosotros, cuyos plazos dependen de los técnicos; y la instrucción judicial, que ha determinado el levantamiento del precinto judicial y que podemos hacer lo que estimemos oportuno, que es mantenerlo vallado mientras no haya resolución judicial, porque esto tiene unas implicaciones económicas detrás dependiendo de quién tenga la responsabilidad. Respecto a si seguirá vallado en agosto, durante la celebración del festival ha preferido que "de momento no hagamos conjeturas",