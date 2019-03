Fran: "La racha no es flor de un día"

Es un partido que nadie quiere perderse. El Real Zaragoza-Almería, que cierra la jornada dominical en Segunda (20:30 horas), enfrentará a dos equipos que atraviesan un buen momento de juego, y que esperan acabar la temporada en el pelotón de cabeza. Hay un dato que refleja la trayectoria rojiblanca en los últimos meses de competición, y es que solo ha perdido un choque de trece disputados -ante Osasuna-. Fue Fran Fernández quien analizó la situación en rueda de prensa: “No es flor de un día. Hay un trabajo detrás y también puede ocurrir lo contrario. Estamos preparados para lo que suceda y nos centramos solo en el Zaragoza. Estoy satisfecho con los chicos”.

Espera una dura prueba en La Romareda, donde habrá más de 20.000 personas. El Zaragoza viene de perder ante Osasuna, si bien hizo un trabajo muy regular a lo largo de noventa minutos, incluso en inferioridad por la expulsión de Íñigo Eguaras. El técnico almeriense no esconde que los dos se juegan tres puntos de oro, y el inicio de partido será clave: “Están necesitados porque se marcaron un objetivo superior a lo que viene sucediendo. Nosotros también queremos llegar a 43 puntos y espero un partido bonito, de tú a tú”.

Concentración

El talón de Aquiles del Almería a lo largo de la campaña ha sido la falta de concentración en los compases iniciales de los encuentros. Ello implica que el rival se adelante en el marcador y obligue a un esfuerzo mayor. Lo que no quiere Fran es que se dejen llevar por la necesidad del rival: “No sé si habrá ansiedad, porque queda mucho, pero es un duelo que va a exigir máxima concentración y estar al 100% si queremos puntuar. Preparamos cada jornada como si fuese la última”. Ha trabajado minuciosamente el aspecto mental para que soportar el primer arreón del Real Zaragoza, y a partir de ahí, crecer con su esquema: “Me preocupa más mi equipo, que iniciemos el partido con la activación necesaria. Fuimos capaces de remontar en Oviedo, Tarragona, Málaga... es importante empezar con buen pie”.

El Zaragoza

Suma 31 puntos, nueve menos que el Almería, y está a trece del Play Off, su gran objetivo. La llegada de Víctor Fernández al banquillo, tras las fallidas etapas de Imanol Idiákez y Lucas Alcaraz, ha sacado al equipo de una situación delicada.

Fran tiene el máximo respeto hacia el conjunto maño, por historia, entrenador, plantilla y afición: “Han encontrado estabilidad y practican buen fútbol. Está en un momento positivo y sabemos de la dificultad de medirnos a un Zaragoza que nos va a apretar y presionar desde el inicio”. Al Almería no se le ha dado bien La Romareda en los últimos campeonatos. De hecho, en la Liga anterior la derrota acabó con la dimisión de Lucas Alcaraz en el banquillo rojiblanco. Fue precisamente Fran Fernández su relevo. Destacó el almeriense la velocidad en el fútbol ofensivo de los locales: “Es un equipo muy bueno en contragolpe, que suma mucha gente en transiciones ofensivas”.

Mejores

Los números a domicilio invitan al optimismo. Desde la visita al Rayo Majadahonda, en noviembre, no pierde el Almería lejos del Mediterráneo, si bien este domingo tocará sufrir mucho frente al Real Zaragoza. El preparador rojiblanco recuerda que no es fruto de la casualidad: “Cada vez somos un Almería más maduro, que sabe leer las situaciones de los encuentros. Vamos siendo más completos, pero esto es largo”. No se esperan cambios en la alineación titular. El once tipo viene respondiendo bien a nivel de resultados.