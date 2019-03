El mismo once en siete de los ocho partidos en 2019

Cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas. Es una verdad como una catedral de grande y eso es lo ha hecho el entrenador del Almería en los ocho partidos que ha jugado el equipo rojiblanco en lo que va de año. Fran Fernández ha utilizado el mismo once en siete de los ocho encuentros que ha jugado el Almería en este 2019.

Y tuvo que cambiar una pieza del puzzle rojblanco porque el central Juan Ibiza sintió unas molestias en el calentamiento del partido en La Rosaleda ante el Málaga. Si el defensa rojiblanco no hubiera tenido molestias en Málaga, el entrenador rojiblanco hubiera utilizado el mismo once en los ocho partidos que ha jugado el Almería en lo que va de 2019.

Fran Fernández ha dado en la diana con su once preferido porque es el que más utiliza. Es una buena noticia que el míster tenga su once claro porque es el que más y mejor rendimiento le está dando en las últimas jornadas. Y, además, la otra gran noticia es que lo que entran en las segundas partes hacen que el rendimiento del Almería no baje en la recta final de los partidos.

El entrenador del Almería ha hecho que la afición se sepa de carrerila el once rojiblanco y los aficionados se han identificado con unos jugadores que lo están dando todo en el presente curso liguero en el fútbol de plata. Ojalá siga el míster Fran repitiendo once en las últimas quince jornadas que le quedan al Campeonato Nacional de Liga en Segunda División.

El once de Fran es: René, Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Iván Martos, Yan Eteki, César de la Hoz, Corpas, Luis Rioja, Juan Carlos Real y Álvaro Giménez.