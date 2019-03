Gladys Acuña: "En Tenerife y Gran Canaria no nos ven"

Glady Acuña ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y ha asegurado que Lanzarote Avanza necesita entrar en el Parlamento, lo cual sería muy difícil si no es por cuota regional. "En Tenerife y Gran Canaria no nos ven", ha dicho Acuña. Por esta razón, la lideresa de Unidos por Yaiza considera fundamental que Lanzarote Avanza (la coalición de ASL, PIL y UPY) vaya acompañada "de otra formación", en este caso, Coalición Canaria. Aunque las negociaciones todavía no están cerradas.

"Estamos tratando de llegar a un acuerdo en base a un programa, no en base a unos puestos", ha querido explicar Acuña. Las conversaciones van por buen camino pero de momento no se puede anunciar públicamente acuerdo alguno. "Es necesario fijar la vista en Lanzarote porque en Tenerife y Gran Canaria no nos ven", ha dicho. No ha confirmado si concurrirá también al Cabildo, más allá del Parlamento "eso todavía no se ha decidido", explica Gladys.

Acuña confirma que llegado el 26 de mayo acabará su relación con Nueva Canarias. "Ellos han decidido cerrar un acuerdo con otra formación, lo cual es legítimo y ya está. Hemos trabajado bastante bien y me sorprendía cuando oía algunos miembros de Nueva Canarias diciendo que se han dado cuenta de que Galdys no encaja en este proyecto", ha dicho. Y de hecho, "en esos nuevos acuerdos desde luego yo no encajo", afirma Gladys Acuña.

La ex alcaldesa de Yaiza se ha mostrado crítica con el coordinador insular de Nueva Canarias, Armando Santana, de quien ha dicho que la relación siempre fue distante. Sin embargo, ha tenido muy buenas palabras para el concejal en Tías que abandonó Nueva Canarias hace una escasa semana, Mame Fernández.