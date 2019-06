Finalmente ayer se aprobó el Reb (régimen especial Balear) en la última sesión del Congreso antes de la disolución de las Cámaras. Una propuesta justa porque compensa la insularidad de Baleares en materia de transportes, energía y poco más. Una especie de REF económico canario. Se ha pegado al nuestro y lo han conseguido sin ningún voto en contra, después de tanto lío por aquí. El pp que se quejó mucho en contra por Canarias, para después votar a favor, también lo hizo el resto y se abstuvieron CC y Ciudadanos, cuando también estaban en el escándalo. Es decir, que no era tan grave. Los de Baleares han tenido mucha suerte porque teniendo al psoe en el Gobierno de España no han tardado tanto como nosotros. Ahora quieren conseguir, lo que tienen imposible, que es tener ayudas de estado y además tener, siendo ricos, rebajas fiscales e instrumentos para la reinversión y ahí lo perderán en Europa sin lugar a dudas. Eso solo es oportunismo político por las elecciones.

Pero de eso no les quería hablar más hoy. Les quería hablar de "una persona un cargo".

Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera, que tras su expulsión del Psoe es una de las personas que más influye en la política canaria, con tres diputados y unos 5000 votos el 0,56% de Canarias, ha conseguido por lo pronto reformar la ley de Cabildos para permitir que los presidentes de los Cabildos puedan ser también diputados. Y si esta reforma se convierte en un hecho, será un retroceso no deseable por mucho que lo bendigan con sus votos el resto de los partidos políticos del parlamento de Canarias.

Parece evidente que el presidente de un Cabildo tiene suficientes competencias y con ello, supuestamente, suficientes ocupaciones como para tener un cargo más. Si en muchas ocasiones no cumplen con sus obligaciones teniendo un cargo, peor si tienen dos.

No es el único que lo hace o lo ha hecho. Ahí tenemos de todos los partidos. Dolores Corujo del Psoe, Pedro Quevedo de NC y Belén Allende de AHI-CC, entre otros. Los de la nueva política, de Ciudadanos y Podemos no, porque lo llevan como principios de partido. Pero cuando los principios de los partidos no basta hay que ponerlo por ley y aún así pretenden reformarla.

Si hay un caso donde pudiera tener un pase es en el Senado, por ser una cámara territorial de segunda lectura y así y todo, no hace falta que se llene de alcaldes o cargos territoriales.

Y porqué una persona un cargo, pues muy sencillo. Evita la concentración de Poder, evita que se embolsen más dinero por dietas y asistencia a plenos. Y hace que en el funcionamiento de la democracia participen más ciudadanos, para conseguir acercarnos al gobierno de todos.

En política como en todo en la vida, nadie es imprescindible y todo el mundo es necesario, como reza la máxima. Y si por esa razón nos sale un poco más caro, es mejor que la concentración de poder y el nepotismo que produce.

Pero Curbelo no se ha quedado ahí también ha propuesto que con menos de 4 diputados se pueda tener grupo propio en el parlamento de Canarias y ya eso es demasiado, todo porque si entra otro partido con menos de esa cantidad en el parlamento tendría que compartir la asignación económica y de recursos humanos del grupo mixto, además de los tiempos de palabra y como parece que Vox pudiera entrar con tres diputados, le ha visto las orejas al lobo.

En la democracia no se pueden hacer trajes a medida. Los partidos son los responsables de decidir si le dan el sí a Casimiro, aunque ya saben, con el vicio de pedir la virtud de no dar.