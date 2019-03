López Garai: "Jugar liberados nos va a venir bien"

El Numancia recibe este domingo al Sporting de Gijón (16.00 h.) en un duelo de contraste de rachas. Los sorianos son el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta, mientras que los asturianos llegan a Soria después de tres derrotas, sumando cuatro en las últimas cinco jornadas.

Por ello, el entrenador numantino López Garai cree que es un buen momento para dar un golpe encima de la mesa, pero sin confiarse ante un rival herido. “Es un momento idóneo porque nosotros estamos en un buen momento. Que ellos lleguen en mala dinámica les hace en parte más peligrosos, porque están apurando sus opciones de meterse arriba. Pero nosotros estamos bien y tenemos que intentar estar en un buen nivel. Jugamos ante el Sporting, que es un gran equipo, como casi todos los de la categoría, pero mi preocupación es que nosotros estemos bien. Si lo estamos, podemos jugar y competir contra cualquiera, si no lo estamos puede pasar cualquier cosa”.

Después de ganar en Extremadura el pasado domingo, en la primera victoria a domicilio de los rojillos, se nota otro ambiente, el equipo se ha quitado un peso de encima. “Espero que nos sirva para jugar con la misma alegría de siempre pero sin el agobio clasificatorio que hemos tenido hasta ahora, porque desde el principio de temporada hemos jugado partidos con agobios, con la clasificación apretando. Ahora podemos jugar para algo más. La clave es que no se convierta en relajación, que sería el peor error en el que caer. Pero la entidad del rival, el ambiente del campo, la buena semana de entrenamientos y la predisposición de los jugadores nos puede permitir jugar liberados y nos puede venir muy bien”. Insiste el técnico en la situación de ‘liberación’, para nosotros, que nos ha costado coger una buena dinámica de resultados, jugar liberados nos puede hacer jugar mejor y ser más peligrosos, pero sin entrar en esa relajación. Ya les he advertido a los jugadores de los puntos fuertes y débiles a partir de ahora en consecuencia de estar en la zona media de la clasificación”.

Atienza, después de un encuentro de sanción, y Oyarzun, después de dos semanas lesionado en un tobillo, son las altas rojillas, mientras que Mateu, con una rotura fibrilar no estará disponible. En ese sentido, las ‘benditas dificultades’ para componer el once. El central volvería al eje de la zaga, con Derik, en principio, recuperado de sus problemas en la zona lumbar en el partido de Extremadura. La duda será si Oyarzun, que “aún no está al cien por cien”, entraría en el once o si seguirá Fran Villalba en la banda izquierda, con el trivote Escassi-Diamanka-Ledes. Nacho parece fijo en el extremo diestro.

En el Sporting, José Alberto López tendrá complicaciones, en el sentido negativo, para componer el once incial, con las bajas de Babin, Lod, Canella, Ivi y Blackman, lesionados, y con varios jugadores tocados y ejercitándose al margen, como Juan Rodríguez, Traver, Aitor García, Geraldes y Djurdjevic. Por otro lado, se espera a cerca de un millar de aficionados asturianos en Los Pajaritos.