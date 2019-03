BP Talvar da la sorpresa y oposita a los play-off

Jornada 14 la disputada de la Liga Cadena SER, en la que Vial Masters, BP Talvar y sobre todo Nubbitel vuelven a mostrarse candidatos a los Playoffs.

PEPINO GASTRONOMÍA 36-52 VIAL MASTERS

La jornada la abría Pepino Gastronomía intentando salir de su crisis de resultados y aprovechar el mal momento de Vial Masters. Los de la autoescuela se presentaron cortos de efectivos, mientras que Pepino Gastronomía tenía importantes bajas, lo que deslució un poco el partido. Ya en el primer cuarto Vial Masters tomó una ventaja 6-15 que no pudo remontar Pepino Gastronomía en ningún momento y que fue ampliada hasta el 16-30 al descanso, destacando a Rubén, Jorge y Javi Montes con 15,14 y 14 puntos respectivamente. La segunda parte fue más igualada hasta el 36-52 definitivo. Pepino Gastronomía pierde la oportunidad de sumar una nueva victoria ante un equipo que históricamente se les había dado bien y Vial Masters suma el mismo número de victorias que de derrotas (7) y dependerá de ganar enfrentamientos directos futuros para ver si puede luchar por los playoffs.

NUBBITEL 56-47 PIZZERÍA CARLOS

El sábado lo abrían el equipo más veterano y el más joven de nuestra liga. Choque de estilos en el que los chicos de Pizzería Carlos comenzaron con mucha energía teniendo en la primera parte una ventaja máxima de 7 puntos, pero que fue contrarrestada al descanso hasta el 27-25, destacando la energía al rebote y capacidad anotadora de Alberto Díaz, autor de 14 puntos. Tras el descanso Nubbitel tomó las riendas del juego y dominando el rebote hizo pagar con la misma moneda a Pizzería Carlos y con la velocidad de su base Pablo García (Autor de 23 puntos), bien acompañado de su padre, Mario García con 12; consiguieron una ventaja de 45-31 al final del tercer cuarto, que fue definitivo pese a los esfuerzos de los de la pizzería para conseguir pelear el partido en el último cuarto. Nubbitel asalta el cuarto puesto con 9 victorias y es serio candidato a playoffs; mientras Pizzería Carlos continúa en una buena línea de consolidación en nuestra liga.

GPRS MIRANDA 29-54 BP TALVAR

Podríamos decir que en el siguiente partido se dio la sorpresa de la jornada (un golpe de estado en toda regla en este 23F), pero no sería justo para el nivel de juego que siempre mantiene BP Talvar, pero sí es sorpresa la diferencia de 25 puntos final frente a un GPRS Miranda que siempre había peleado y la mayoría de las veces ganado aun contando con bajas. El parcial al descanso ya era de 10-29 y pese a los intentos en el tercer cuarto de GPRS Miranda por remontar el partido, les fue imposible parar el juego coral del equipo de la gasolinera, en el cual 5 jugadores rondaron o superaron los 10 puntos, destacando a Rafa Sánchez con 14 puntos, que dominó el rebote del partido ante las bajas de los pívots de su rival. GPRS Miranda pierde el cuarto puesto y se mantiene con 9 victorias, mientras BP Talvar se pone con 8 victorias, a 1 tan solo de playoffs.

CODE PLUS 37-52 TOYOTA CENTROCAR Y SIERRA

Cerraba el sábado el a priori desigualado duelo entre Code Plus y Toyota Centrocar y Sierra. Code Plus es un equipo que ha demostrado que no baja los brazos ante nadie, pero Toyota arrancó el partido muy fuerte y con 2 parciales (7-16 y 3-16) dejó sentenciado el encuentro al descanso (10-32), destacando su pareja exterior: Dani Salamanca y Jose Mayoral con 17 y 12 puntos respectivamente. Code Plus intentó reaccionar ganando los 2 últimos cuartos (27-20) y acabó el partido con buenas sensaciones, pero no fue suficiente para lograr la victoria. Toyota se mantiene firme en playoffs con 11 victorias y sigue esperando pinchazos del líder, Calera CB; mientras Code Plus sigue buscando victorias que le hagan subir puestos en la clasificación.

DURÁN FERRETERÍA 50-41 TIEN 21

El domingo madrugaban Durán Ferretería y Tien 21 con la intención de sumar una nueva victoria, con objetivos muy diferentes: Durán Ferretería consolidarse en la tercera posición y Tien21 apurar sus opciones para luchar por algo mayor esta temporada. El partido fue dominado en la primera parte por los de la ferretería llegando al descanso con un parcial de 31-22, destacando a Budi y Alejandro Hormigos, autores de 16 y 14 puntos respectivamente; pero ya venimos hablando en las últimas jornadas de la mejora en el juego de Tien 21, y con un parcial de 8-17 hasta el 39-39, liderados por Lucas Moreno, autor de 7 puntos en este cuarto, lograron meterse en el partido y asustar a Durán Ferretería. Pero ya en el último cuarto los ajustes en defensa de Durán Ferretería y el liderazgo de Budi (autor de 7 de los 11 puntos de su equipo en este cuarto) hicieron que su equipo sumara una nueva victoria. Durán Ferretería se mantiene tercero con 11 victorias al igual que Toyota. Mientras Tien21 pierde definitivamente las opciones por luchar por playoffs pese a la mejora demostrada.

CALERA CB 83-36 ANGEL RIVAS MODA HOMBRE

Líder contra colista, Calera contra Cebolla. Partido muy desigualado pese a las ganas y la intensidad del equipo de Ángel Rivas Moda Hombre, que aguantaron en el partido durante el primer cuarto con un parcial de 14-8 para los caleranos. Fernando Rejón fue una verdadera tortura para la defensa de Ángel Rivas, con sus 29 puntos dominó totalmente el partido, muy bien acompañado de Javier Moreno y Jesús Osorio, autores ambos de 14 puntos. Al descanso el marcador era de 33-19, pero en los 2 últimos cuartos la ventaja se multiplicó, hasta el 83-36 definitivo. Calera CB se mantiene líder sólido con 13 victorias, mientras que Ángel Rivas Moda Hombre buscará sumar victorias en las próximas jornadas para salir del puesto de colista.