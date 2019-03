Triunfo de Baskonia ante un Zalgiris que estuvo siempre en el partido (80-73)

Victoria de Baskonia que consigue equilibrar su balance en la competición. Ahora mismo tiene 12 victorias y otras tantas derrotas. Zalgiris se aleja de su objetivo y se queda con un 9/15. Los lituanos metieron el miedo a Kirolbet en el segundo cuarto pero al final resultaron menos fieros de lo previsto. Amagaron pero no pegaron. Estuvieron hasta el último cuarto en partido pero no acabaron de morder lo necesario para optar al triunfo.

El inicio fue muy igualado (7-4, min. 4) aunque la segunda personal de Poirier complicó las rotaciones de Perasovic. Un triple a tabla de Janning colocó el 17-12 al concluir el primer cuarto. Se ve que Jasikevicius llamó la atención a los suyos porque comenzaron mucho mejor en la segunda entrega (20-24). Davies y Ulanovas eran los ejecutores. Pero les llegó el momento de la pájaras y encajaron un parcial de 20-1. Baskonia apretó los dientes en defensa, empezó a correr de verdad y alcanzó el descanso con un cómodo 40-25.

El más destacado en anotación era Shields, que se fue al vestuario con 11 puntos. Los bálticos llevaban 10 pérdidas a esas alturas (6 en el segundo cuarto). El tercer periodo lo ganaron los lituanos pero lo máximo que se acercaron en el luminoso fue a 4 puntos con el 43-39. Davies, Thompson y la dirección de Walkup fueron las claves. En Kirolbet aportaban anotación Shields, Poirier, Voigtmann y Vildoza. Este último ayudó en puntos pero no dirigió bien a su equipo. De hecho, la maquinaria funcionó mejor con Huertas.

Faltando dos minutos para el final, los locales ganaban por 5 (73-67) y quedando uno por 6 (76-70). Lo dicho, Zalgiris amagó pero no golpeó a la hora de la verdad y Baskonia ganó el partido a los puntos, no por KO. Shields fue la estrella de la noche con 14 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias para un total de 27 de valoración. Volvió Garino después de una larga comparecencia pero su aportación fue testimonial. El lituano Sedekerskis no pudo disputar ningún segundo ante sus compatriotas.

BASKONIA: Vildoza (16), Janning (3), Shields (14), Voigtmann (13) y Poirier (13) --cinco inicial--;Hilliard (5), Huertas (11), Diop (4), Garino (1) y Jones (-).

ZALGIRIS KAUNAS: Walkup (8), Grigonis (11), Ulanovas (8), White (3) y Davies (13) --quinteto inicial--;Milaknis (10), Thompson (11), Westermann (5) y Jankunas (4).

PARCIALES: 17-12, 23-13, 19-27 y 21-21.

ÁRBITROS: Radovic, Jovcic y Rocha. Eliminaron a Hilliard en el Baskonia y a Grigonis en el Zalgiris, por faltas personales.

PABELLÓN: Fernando Buesa Arena. 10.824 espectadores. Balance actual de Kirolbet de 12 victorias y otras tantas derrotas.