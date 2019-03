Los hosteleros, en pie de guerra por la decisión del Ayuntamiento de retirar los veladores que se queden en la calle fuera del horario de apertura

El sector de la hostelería se encuentra preocupado y muy molesto con la decisión del Ayuntamiento de retirar el mobiliario que se encuentre apilado en las calles fuera del horario de apertura. La idea del equipo de gobierno es informar a bares, cafeterías y restaurantes durante esta semana y proceder con esta medida en unos quince días.

La retirada se realizará con el personal de Sadeco, mediante decreto, de forma que "si encuentra el material en la vía pública, lo retirará, al tener consideración en la ordenanza como abandono de mobiliario fuera del horario de funcionamiento del establecimiento, calificado como residuo general o residuos comerciales. La obligación es el cumplimiento de la ordenanza y se sanciona a quien incumple", afirmó el presidente de la Gerencia de Urbanismo y de Sadeco, Pedro García. Una medida apoyada por el Consejo de Movimiento Ciudadano. "Es una medida positiva y necesaria de poner en marcha, porque es una ocupación de la vía pública, incluso cuando no es necesario. Se ocupa la vía de manera permanente, cuando tienen que tener el material guardado", comentó el presidente del Consejo, Juan Andrés de Gracia.

Este decreto ha tenido rápida respuesta por parte de la patronal hostelera, desde donde consideran "que se han tenido cuatro años en la mesa de veladores para solucionar esto y no se ha hecho", afirmó Fran de la Torre, presidente de Hostecor a Radio Córdoba. "Nos causa tristeza y decepción que se tome esta medida en este momento, cuando quedan dos meses para las elecciones", señaló De la Torre.

En cualquier caso, desde Hostecor consideran que esta medida no se llevará a cabo por un motivo meramente jurídico y remiten a la ordenanza de veladores del año 2008. "No se pueden apilar las mesas en la calle. Deben estar recogidas. Desde Hostecor se ha advertido a todos los hosteleros con este tema, pero no es menos cierto que no pueden retirarnos los veladores sin el procedimiento establecido al efecto. Ese procedimiento aparece en la ordenanza de veladores. El artículo 33 habla de que cuando se ocupa el espacio para los demás o se excede de lo permitido. Es un decreto nulo. Habría que levantar acta de inspección y seguir los trámites administrativos. No se pueden expropiar los bienes que se encuentren en la calle y por eso pienso que no se va a hacer. Tendrán que pasar el filtro jurídico de la Gerencia. No puedes usar un decreto para contravenir una ordenanza", afirmó el responsbale jurídico de Hostecor, Jesús Coca, quien estableció un agravio comparativo con los puestos de caracoles "que dejan su mobiliario apilado en la calle".

Desde Hostecor no dudarán en abrir un proceso judicial si el personal de Sadeco retira de esta forma, sin el recorrido administrativo necesario, el mobiliario de la calle al tiempo que condenan a quienes inclumplen la normativa.