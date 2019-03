El Linares se ahoga en el juego horizontal ante un buen Torredonjimeno a la contra

Derrota azulilla en tierras toxirianas. Los de Juan Arsenal vuelven de vacío del Matías Prats, un estadio que, al menos en Tercera División, se le resite al Linares Deportivo. Los tres puntos se quedaron en las filas del Torredonjimeno gracias al fútbol de oficio y la inteligencia a la contra. Jose y Miguel firmaron así los dos tantos locales, mientras que "el único gol de los visitantes" se atribuye a una acción desgraciada para el guardameta Rubén, que no atrapa con consistencia el esférico en una jugada y, en propia puerta, provocó la igualada a uno. Todo antes del segundo tanto del conjunto entrenado por Manuel Chumilla, conseguido con uno menos, para colmo, tras la expulsión por doble amarilla de Rubén López.

Cierto es que el Linares dominó la posesión, especialmente en el primer periodo, pero no puso en apuros serios al rival. La tónica fue parecida en el segundo periodo, sumando continuas llegadas que, una y otra vez, se esfumaban sin traducirse en ocasiones peligrosas. Un cabezazo de Chendo y algún disparo lejano, como mucho, fueron los únicos argumentos ofensivos de un Linares que dispuso de una quincena de saques de esquina y numerosas faltas no aprovechadas. Lo de esta jornada es un claro recital de estrategia fallida en un equipo que, lamentablemente, pierde ritmo en su lucha por el liderato. La distancia con el vecino Real Jaén, si no definitiva, si parece díficil recortar. Queda confirmado, por tanto, el mal momento del cuadro linarense, que lleva un mes para olvidar a nivel de sensaciones.