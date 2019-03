El PP plantea retrasar el Pleno para aprobarlos tras el veto de la oposición

El PP estudia retrasar el Pleno para aprobar los presupuestos de 2019, previsto para esta semana, después de que la oposición rechazara las cuentas en la comisión de hacienda del pasado viernes.

Ante un posible batacazo por parte de los populares, el alcalde Luis Barcala se da un tiempo de reflexión para renegociar los presupuestos y hacer comprender a la oposición la importancia de estas cuentas. Y es que, advierte, este veto supone tener que prorrogar los presupuestos de 2018, que están elaborados teniendo en cuenta el plan de ajuste ahora cancelado.

Pese a todo, aunque deja en el aire el pleno previsto para este jueves, Barcala señala que aún no se ha tomado la decisión sobre si se retrasará o no. Pero es casi imposible que dé tiempo a convocarse teniendo en cuenta que aún no se ha celebrado la junta de portavoces previa.