Colapso en Urgencias

Se cumplieron los peores presagios: Aranda se ha quedado durante varias horas sin servicio de urgencias de Atención Primaria. La actividad del SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria) ha quedado suspendida por falta de profesionales desde las tres del mediodía de este lunes 4 de marzo hasta las ocho de la mañana del martes 5 de marzo, como consecuencia de la libranza de una de sus profesionales y el descanso de la otra que acababa de salir de una guardia previa, sin que haya más médicos asignados de forma permanente a este servicio. Pese a los esfuerzos de los responsables sanitarios en la provincia ha sido imposible encontrar ningún facultativo para cubrir este servicio, que en este momento atiende tanto las urgencias urbanas como las de Aranda, dando cobertura a una población de entorno a 50.000 habitantes.

Las personas que se acercaban al Centro de Salud Sur, donde habitualmente se atienden las urgencias de Atención Primaria y Rural, se han encontrado con un cartel informando de la carencia de médicos de Urgencia. Las indicaciones eran acudir a su médico de familia en caso de que su dolencia pudiera esperar y derivándoles al Hospital de los Santos Reyes, si el problema requería atención inminente. En el centro hospitalario han llegado a reunirse en algunos momentos hasta casi cuarenta personas en espera de ser atendidas, dado que a las que acudían directamente a su servicio de urgencias se han sumado esta tarde los que provenían del centro de Salud. Pese a los esfuerzos de los tres facultativos que esta tarde atendían las urgencias hospitalarias ha sido inevitable acumular demoras de más de seis horas para atender a los pacientes.

Cadena SER

El servicio de Urgencias de Atención Primaria lleva meses de decadencia hasta haberse convertido en el mayor problema con el que cuenta la ya de por sí preocupante situación de las áreas de salud de Aranda y Roa. Ya el pasado mes de noviembre el sindicato UGT alertaba de que faltaban al menos un 50% de los profesionales con los que debía contar. Y es que pese a que se consideraba necesaria la presencia de 8 profesionales para atender tanto las urgencias urbanas de Aranda como las de su área de influencia rural y la asistencia domiciliara, el servicio lleva meses atendido únicamente por tres profesionales dependiendo de refuerzos puntuales y de la implicación de los médicos de familia de los centros de salud, que desde el uno de enero llevan a cabo al menos tres guardias al mes en urgencias. Paños calientes que no han sido suficientes para cubrir un servicio atendido mayoritariamente por médicos de área, el colectivo más afectado por contratos y situaciones labores precarias. De hecho han sido ese tipo de contratos los que han llevado a muchos de los profesionales que han pasado por estos puestos a abandonarlos por otras plazas en cuanto han tenido la oprotunidad. Aunque hasta esta semana el servicio no se había quedado totalmente descubierto ya han sido varias las jornadas desde la pasada Navidad en las que ha estado atendido por un solo profesional, que debía decidir entre atender las urgencias domiciliarias y cerrar la consulta o no acudir al domicilio para poder mantenerse en el centro de salud.

Soluciones a largo plazo

Desde la Gerencia de Atención Primaria aseguran que se trata de una situación que, de momento, no esperan que se repita a corto plazo, aunque reconocen que el trabajo para revertir la precariedad en que se encuentra esta zona de salud será largo y complicado. Y pese a este episodio se muestran esperanzados por el trabajo que se está haciendo por recuperar profesionales mejorando sus condiciones laborales. Indican que este mismo lunes se ha formalizado un contrato por dos años a un profesional asignado a la zona de salud de Roa que llevaba tiempo encadenando contratos temporales. Este mismo facultativo se ha mostrado dispuesto a reforzar puntualmente las urgencias de atención Primaria en Aranda. Anuncian también que desde esta semana Sotillo de la Ribera recuperará su médico, y ya no con las condiciones de médico de área, sino con un contrato más estable incorporándose a un equipo.