Paralizado un desahucio en Castellón

Medio centenar de personas de diferentes plataformas han paralizado un desahucio de Gabriela y de su hijo, Alejandro, que estaba previsto por orden judicial a las 10 de la mañana. La ocupante lleva viviendo más de 30 años en la casa que iba a ser desahuciada pero en 2009 la entidad bancaria adquirió la propiedad por impago y en 2017 la vendió a un vecino de Castellón, quien lleva dos años pagando la hipoteca mientras la ocupante está viviendo en ella. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, María Jesús Garrido, asegura que es una ilegalidad que el banco haya ordenado el desahucio cuando no es el propietario de la vivienda.

El propietario de la vivienda, que ha estado esta mañana en la calle donde se iba a producir el desahucio ha explicado a esta emisora que "la plataforma antidesahucios ha sido engañada porque no se pueden acoger a la ley hipotecaria". Cuenta el propietario que es vecino de toda la vida del barrio Crémor que compró este maset porque quería tener otra propiedad en esta zona y asegura que han hecho alegaciones al barrio en el Plan General porque quieren que el barrio no muera. El propietario asegura que cuando compró la casa acordó con el banco que la entidad bancaria se haría cargo del desahucio pero lamenta que cinco años después no se haya cumplido la sentencia.

Es la segunda orden de lanzamiento que se produce en esta vivienda sin que se haya logrado. Todos los que han respaldado a la okupante de la vivienda son representantes de las plataformas antidesahucios de Castellón y Valencia.