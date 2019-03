La estación del Cetis reabre sus puertas cinco años después

La estación de autobuses de Ibiza vuelve a estar operativa cinco años después. Poco antes de las siete de la mañana de este lunes entraba el primer vehículo en el Cetis. La confusión de los usuarios ha sido la tónica predominante en las primeras horas. Pasajeros que se quejan de que han perdido el autobús porque esperaban en su parada habitual y nadie les había informado del cambio. Otros celebran la reapertura de la estación.

Hemos estado allí para recoger las primeras impresiones de usuarios, trabajadores, conductores, la empresa concesionaria y los políticos que han visitado las instalaciones. Voces que hemos escuchado en el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera.

Imagen del interior de la estación / Cadena SER

Unas de las quejas de las empresas de transporte cuando se puso en marcha por primera vez la estación era su falta de operatividad y las dificultades que tenían los conductores para entrar o salir del Cetis. Esto se ha modificado también con las obras de mejora que ha hecho la concesionaria. Los conductores dicen que se ha notado una mejora significativa.

NORMALIDAD EN EL PRIMER DÍA

La empresa concesionaria de la estación de autobuses de Ibiza habla de normalidad en el primer día de funcionamiento. La directora del Cetis, Ana Sagalés, señala que las entradas y salidas de los autocares se están haciendo con puntualidad, y tampoco se ha registrado incidencia alguna en cuanto a la operatividad del servicio.

Sagalés resalta que los usuarios que tengan que coger el autobús se encontrarán una serie de mejoras. Se ha cambiado el sentido de giro de los autocares dentro de la estación, se ha mejorado también el sistema de ventilación y el sistema anti incendios.

Imagen del acceso a la parte baja de la estación / Cadena SER

La directora de la estación también ha querido aclarar que los usuarios puedan seguir cogiendo el autobús en las paradas distribuidas en varias zonas de la ciudad. En estos casos también se aplica la subida del precio del billete de 10 céntimos para los que no sean portadores de la tarjeta de transporte. Solo alguna expedición de primera hora sale directamente del Cetis.

Y desde las empresas de autobuses, hablan de relativa normalidad con fallos puntuales debido a las primeras horas de actividad. Hay que esperar unos días según José Maria Cardona, vicepresidente de la federación balear de transporte y representantes de Voramar el Gaucho-Alsa para ver cuál es el funcionamiento real. Cardona dice que este lunes además es un día de relativa tranquilidad en el tráfico, ya que no hay colegio y además estamos en temporada baja.

Reconoce que puede haber conductores que pueden también estar algo despistados porque la compañía que representa por ejemplo no ha hecho las pruebas de operatividad por falta de tiempo. Según explica, les comunicaron de forma oficial el traslado el jueves por la tarde y no han tenido tiempo de poder llevarlas a cabo, aunque están dando la información necesaria a sus conductores para que no haya problemas.

VALORACIONES POLÍTICAS

Satisfacción y alivio en los gobiernos del Consell Insular y el Ayuntamiento de Ibiza, por la reapertura del Cetis y porque la primera jornada está discurriendo con relativa tranquilidad.

El alcalde, Rafa Ruiz, dice que por fin se equiparan a otras ciudades o islas de similares características y tienen una estación polivalente y moderna. Ruiz afirma que debe ser la piedra angular de las políticas de Movilidad. Señala que el transporte público debe ser predominante en su municipio y hasta ahora no lo era.

Los representantes del Consell y el Ayuntamiento han visitado esta mañana las instalaciones / Cadena SER

El presidente del Consell, Vicent Torres, ha bromeado señalando que el alcalde de Ibiza quería abrir antes la estación, mientras desde la institución insular tenían claro que la reapertura sería algo más tarde. Torres destaca que lo trascendental es que se da un nuevo servicio a los ciudadanos con mejoras evidentes como las conexiones con el Hospital Can Misses.

Torres ha insistido en que hay que esperar a los pliegos de condiciones de la nueva concesión de transporte público, que determinará de qué forma repercute en las empresas la entrada en funcionamiento del Cetis.