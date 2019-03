Acaba la segunda etapa de Antonio Montero 'Nene' como entrenador del Xerez CD. El entrenador malagueño decía en su presentación que venía al conjunto xerecista porque el objetivo era estar entre los cuatro primeros, si no, ni siquiera hubiera vuelto a la que fue su casa en la temporada 1999/2000.

Nene Montero, con su sensatez, su experiencia y sus conocimientos futbolísticos pronto se ganó el respeto de sus jugadores y de una afición que necesitaba ilusionarse. Vinieron grandes jugadores al Xerez CD avalados por el técnico malagueño: Amín, Chata o Raúl Fernández son buena prueba de ello.

El experimentado Nene ha conseguido hacer de este Xerez uno de los equipos más solventes en tareas defensivas, pero siempre ha tenido una tarea pendiente desde su llegada: El gol. Lastrado por la falta de gol, el Xerez CD ha sumado 8 victorias, 12 empates y 5 derrotas; un bagaje muy pobre para un equipo que en teoría aspiraba a luchar por el Play Off de ascenso.

Llegar con la temporada empezada es un hándicap para cualquier entrenador y no han sido pocos los problemas para Nene Montero desde su llegada. No voy a ser yo quién diga si la destitución de Nene es justa o no. La justicia en el fútbol la pone el balón y las decisiones la toman los que mandan. Pero si que estoy seguro de lo que no es justo:

No es justo que el entrenador del primer equipo sea cesado y ninguna voz autorizada en el club, como podría ser el Director Deportivo, Vicente Vargas, no de la mas mínima explicación a los aficionados. Nadie sabe porque se toma tal decisión y el aficionado tiene que jugar a hacer sus cábalas del porqué de las cosas una vez más. Eso no es justo.

No es justo que a mitad de temporada el club decida prescindir de los servicios de dos jugadores que han sido claves en los últimos años en la entidad y salgan por la puerta de atrás. Me refiero a José Vega y Juanito Benitez. Adiós y muy buenas. Nadie dio una justificación sobre ello y mucho menos tuvieron el trato que merecían.

No es justo que los aficionados del Xerez CD se enteren de que una trabajadora ejemplar como Lupe León ya no está en el club al verla el domingo sentada en el banquillo del CD Guadalcacín. Años trabajando para la entidad y ni un misero agradecimiento público. No es justo.

No es justo que Nene Montero se pudiera sentar por primera vez en el banquillo xerecista ocho semanas después de su llegada por problemas de pago con el anterior cuerpo técnico, encabezado por Juan Pedro Ramos. Fueron ocho largas semanas de incertidumbre y espera que mantuvieron a la sufrida afición azulina en vilo. Incluso hubo dos semanas en las que Nene Montero se regresó a Málaga negándose a entrenar. Ni una sola explicación de lo que estaba ocurriendo.

No es justo que se despidiera a Edu Rogerio de la manera en la que se hizo. Llegó para desempeñar la función de segundo entrenador, pero en siete semanas realizó las labores de segundo, primero, preparador físico, médico y hasta taquillero si hubiera hecho falta. Pues también desapareció del mapa xerecista como un fantasma. Nadie en el club daba un solo motivo por el cual se había llegado a tal punto. Y así un largo etcétera que a buen seguro me dejo en el tintero.

Esto es fútbol. Como tal se toman decisiones que gustan más o menos y se está o no de acuerdo. Más si cabe en un club como el Xerez CD, que por historia, nombre y necesidad la exigencia se multiplica.

El despido de Nene Montero ha pillado por sorpresa a los aficionado del Xerez CD y el grueso de ellos ha montado en cólera. No creo que haya sido por el cese del técnico propiamente, si no por la desinformación a la que nuevamente el club somete a sus fieles.

No es justo que ninguna voz autorizada convoque de vez en cuando una rueda de prensa para explicar los motivos de ciertas decisiones. No es justo que se pierda el valor humano, que es lo poco que se puede salvar a día de hoy en el Xerez CD y no es justo que el aficionado sea lo menos importante para los que dirigen hoy el club.