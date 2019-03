Autismo León lamenta la "falta de sensibilidad" del Ministerio de Sanidad con las personas con autismo

La asociación Autismo León reconoce que el proyecto del Centro de Referencia Estatal del Autismo, de momento, está descartado. Se lo ha confirmado este fin de semana la ministra de Sanidad Maria Luisa Carcedo en su visita a León.



La asociación asegura que no tiran la toalla pero lamentan la “falta de sensibilidad” del ejecutivo de Pedro Sánchez con la reivindicación de que León cuente con un Centro de Referencia Estatal del Autismo. Durante su reunión, la ministra les confirmó que este centro no está dentro de las prioridades del gobierno. No está descartado solo para la ciudad de León sino que es un proyecto que, de momento, no plantean llevar a acabo en España a pesar de que en su momento, explica el presidente de Autismo León José Ángel Crego, contó con el apoyo de todos los partidos políticos.

Aseguran que han tenido que trabajar muchos años para ver algún tipo de progreso en este proyecto y recuerdan que tampoco contaron con el apoyo firme del Partido Popular desde el principio. Los populares exigen ahora la puesta en marcha de este proyecto pero en su momento, explican desde Autismo León, tardaron más de dos años en convencer al PP.

La otra preocupación de la asociación es la convocatoria de elecciones. Aunque se mantega el gobierno o incluso regrese el PP prevén un cambio en los principales cargos que les obligará a convencer a los responsables del ministerio de la necesidad de este proyecto.