El PSOE denuncia la negativa de la Junta a instalar réplicas de los capiteles de Sta. Mª la Real

Los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero y Consolación Pablos, han denunciado la negativa de la Junta de Castilla y León a instalar las réplicas de los capiteles de Santa María la Real de Aguilar de Campoo expuestos en la pasada edición de “Las Edades del Hombre”.

Desde el PSOE se recuerda que existe una resolución aprobada por unanimidad en la Comisión de Cultura de las Cortes pidiendo que tras la exposición se ubiquen en el monasterio aguilarense, si bien, ante la petición de explicaciones al respecto, la Junta no contesta sobre el destino de las piezas.

Guerrero y Pablos han demandado al Ayuntamiento que se involucre y que luche por estas piezas que representan una parte muy relevante de su patrimonio, hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid

La exposición fue clausurada el pasado 9 de Diciembre, por lo que han transcurrido tres meses desde que se desmontó y, sin embargo, no se conoce declaración alguna ni de la Fundación “Las Edades del Hombre” ni de la Junta de Castilla y León sobre el destino de las réplicas de los capiteles de los que existe mandato a la Junta mediante resolución aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León para su ubicación definitiva en el Monasterio Santa María la Real.

Ante la falta de noticias, los procuradores socialistas por Palencia preguntaron hace dos meses a la institución autonómica por el destino de dichas réplicas. En concreto se solicitó contestación escrita sobre el momento en que se tiene prevista su ubicación en el monasterio y, en su caso, se contempla otra alternativa al margen de la aprobada por la Comisión de Cultura.

Transcurridos dos meses, que es el tiempo establecido para la contestación a un parlamentario autonómico, la Junta no solo no ha contestado, sino que ha pedido una prórroga con lo que busca que se disuelvan las Cortes y por lo tanto que decaiga su obligación de contestar a los parlamentarios. Todo lo cual hace entrever que la Junta de Castilla y León no va a cumplir con el mandato de las Cortes sobre instalar las réplicas en Aguilar.

Los procuradores socialistas por Palencia denuncian la opacidad de la Junta y el abuso del reglamento de las Cortes para no explicar a la ciudadanía palentina, y especialmente la aguilarense, qué van a hacer con estas representaciones de su patrimonio. De la misma manera se ha pedido al Ayuntamiento de Aguilar que exija a su vez a la Junta el cumplimiento de sus compromisos y que proceda a ubicar estas réplicas en el Monasterio Santa María la Real.