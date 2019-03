Jesus Vidal: "No puedo ser más de la Real"

Jesús Vidal se ha ganado el corazón de los aficionados de la Real para toda la vida. El actor leonés, Goya a la mejor actuación revelación en la última gala de los premios del cine español, hizo el saque de honor en el partido que enfrentó en Anoeta al equipo donostiarra con el Atlético de Madrid. Aficionado confeso de la Real, el club le organizó un emotivo fin de semana que culminó con el sincero homenaje que le tributó la afición realista. Tras ese acto, Vidal atendió a Radio San Sebastián brévemente para expresar sus sensaciones y dar las gracias.

-¿Qué tal fue ese saque de honor desde el centro de Anoeta?

Inolvidable, porque he sentido todo lo que me transmitió mi familia, mi padre, por la Real Sociedad, todo ese cariño, y además he sentido todo el apoyo de la grada y de toda la Real Sociedad.

-¿Y cómo fue salir al centro de campo acompañado por Asier Illarramendi, su jugador favorito?

Pues ha sido un lujo. Asier se portó muy bien conmigo en todo el momento en Anoeta, y no olvidaré en mi vida todo el apoyo que me ha dado él y todos los jugadores.

-¿Con qué se quedaría de este fin de semana tan bonito que le han regalado?

Me quedo sin duda con todo el cariño de la Real Sociedad y de todo San Sebastián.

-¿Ahora es más de la Real Sociedad?

No, que va.

-¿Por qué?

Porque no se puede ser más de la Real. Soy igual, porque siempre he sido de la Real por los cuatro costados. Gora Erreala.

-¿Qué temporada cree que va a hacer la Real?

Habrá una temporada buena que estoy de que con el apoyo de Anoeta, culminará bien.

-¿Serán los jugadores de la Real campeones como vosotros en la película?

Yo creo que sí. Si no es Champions, por lo menos Europa. Yo estoy ilusionado.