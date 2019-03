Instrumentalitzar el feminisme

És curiós que aquells que presumeixen de liberals, moviment que preconitza entre altres moltes coses la no politització d'aspectes com l'educació, polititze el feminisme i li clave una etiqueta per tal d'intentar dividir i adaptar la realitat feminista a la realitat política polaritzada. Algunes consideracions, instrumentalitzar les dones no sembla massa feminista. I el feminisme és, bàsicament, igualtat. Les etiquetes diferencien. I tres, no val tot...