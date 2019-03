Polémica por el reparto del complemento de productividad

En el seno de la Diputación Provincial se ha puesto de relieve cierto malestar entre parte del funcionariado, que ha llegado a los grupos políticos (si bien aún no se han pronunciado), y que parte del reparto de productividades y también por la existencia de horas extras cuya generación cuestionan. Se habla de un gasto, por esos conceptos, de más de 100.000 euros en el último trimestre.

Un gran desembolso de dinero por parte de la Diputación que algunos políticos, a título particular, estiman que se podría destinar a la contratación de varios trabajadores, al margen de cuestionar en algún caso la cantidad de horas extras certificadas en relación con la disponibilidad laboral diaria. En el grupo de Gobierno no se discute esta situación ni las cantidades abonadas, pero alegan que es algo legal y que lo que se ha abonado está comprobado y con certificación de los informes técnicos oportunos. Algunos funcionarios, sin embargo, llaman la atención sobre las cuantías de productividad devengadas a los miembros de los tribunales examinadores de pruebas de las bolsas de empleo o de oposiciones, porque consideran que ese pago extraordinario se produce por una actividad que se desarrolla durante el tiempo ordinario de trabajo. Admiten, no obstante, que es legal (igual que alegan desde el grupo de gobierno), pero consideran que no es ético y se quebranta el ritmo diario de trabajo en detrimento de otros compañeros.